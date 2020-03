Restaurant Taste stopt nu ook met takeaway en cadeaubonnen Bart Mertens

17 maart 2020

12u29 2 Leuven Het bekende Leuvense toprestaurant Taste stopte gisteren al met concept ‘Taste Aan Huis’ en doet dat nu ook voor de takeaway en de cadeaubonnen. “Vandaag kregen we volledig uitsluitsel van de nieuwe regelgeving rond het coronavirus en na een grondige evaluatie hebben we besloten alle activiteiten stop te zetten tot het heropening van ons restaurant”, aldus de uitbaters.

Taste neemt voor de tweede dag op rij een moeilijke maar noodzakelijke beslissing naar aanleiding van de coronacrisis. Het bekende Leuvense toprestaurant stopt nu ook met takeaway en de afhaalservice voor cadeaubonnen. Gisteren liet Taste al weten dat het concept ‘Taste Aan Huis’ werd afgevoerd naar aanleiding van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. “Vandaag kregen wij volledig uitsluitsel van de nieuwe regelgeving rond het coronavirus en de bijhorende maatregelen. Na een grondige evaluatie hebben we besloten alle activiteiten -waaronder ook de takeaway en de cadeaubonnen- stop te zetten tot de heropening van ons restaurant”, zeggen de uitbaters.

We bedanken graag nog eens al onze klanten voor de steun en mooie berichten van de afgelopen dagen. Weet dat wij jullie in deze moeilijke periode zullen missen Do en Bart van Taste

Restaurant Taste wil zich in alle oprechtheid excuseren voor de verwarring die is ontstaan de voorbije dagen. “In de horecasector leven we van dag tot dag. Hierdoor zijn we genoodzaakt op een snel tempo beslissingen te nemen. Het waren beslissingen waar wij met deze laatste update op moeten terugkomen. We bedanken graag nog eens al onze klanten voor de steun en mooie berichten van de afgelopen dagen. Weet dat wij jullie, onze klanten, in deze periode zullen missen. We hopen zo snel mogelijk terug de deuren van ons restaurant te kunnen openen om jullie weer culinair te laten genieten en met de glimlach te bedienen”, besluiten gastvrouw Do en chef-kok Bart van Taste.