Restaurant Taste stopt met ‘Taste Aan Huis’ Bart Mertens

16 maart 2020

16u11 0 Leuven Het bekende Leuvense toprestaurant Taste had met ‘Taste Aan Huis’ een oplossing gevonden voor de opgelegde sluiting tot 3 april maar het concept wordt enkele dagen later al stopgezet. “Wij willen aan al onze klanten laten weten dat het nooit onze bedoeling is geweest de regelgeving te omzeilen”, aldus de uitbaters.

Eind vorige week zochten en vonden de uitbaters van restaurant Taste naar een oplossing voor de gedwongen sluiting van hun zaak in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Met het concept ‘Taste Aan Huis’ dachten ze een noodoplossing gevonden te hebben maar enkele dagen na de geboorte van het nieuwe concept komt er al een einde aan dat verhaal. Bedoeling was dat sterrenchef Bart Tastenhoye op locatie zou koken voor een beperkte groep. “Onze oplossing ‘Taste Aan Huis’ wordt onmiddellijk stopgezet”, klinkt het. “Wij willen aan al onze klanten laten weten dat het nooit onze bedoeling is geweest regelgeving te omzeilen. We zochten eenvoudigweg zo snel mogelijk naar een oplossing om zowel onze klanten niet teleur te stellen als het hoofd boven water te kunnen houden in deze moeilijke tijd voor de gehele horecasector. We bieden onze verontschuldigen aan voor deze te snel genomen beslissing. Los daarvan blijven wij nog steeds 7/7 bereikbaar voor takeaway en het afhalen van cadeaubonnen. Let wel, dit is enkel voor personen die geen symptomen van het coronavirus vertonen. De takeaway en het afhalen van cadeaubonnen is overigens enkel op afspraak. Wij hanteren hierbij alle nodige hygiënevoorschriften en vragen om een afhaling slechts door één persoon te laten gebeuren die geen symptomen van het coronavirus vertoont.”