Restaurant Taste of Asia: culinaire reis door een continent Taste of Asia *** Bart Mertens

15 april 2020

11u42 0 Leuven Nu de lockdown door het coronavirus stilaan een beetje ‘alledaags’ begint aan te voelen, is eten en drinken zo ongeveer de voornaamste vorm van genieten geworden. Met een menu van restaurant Taste of Asia –gevestigd in de Brusselsestraat in Leuven- zit je wat dat betreft goed. Je kan als het ware een reis maken door een uitgestrekt continent met vele culinaire pareltjes.

Het coronavirus hakt stevig in op ons dagelijks leven. Een gezellig bezoekje aan een restaurant zit er voorlopig niet meer en een culinair tripje naar het buitenland al helemaal niet en daar lijkt op korte termijn geen verandering in te komen. En toch is lekker eten en drinken zo ongeveer het enige wat nog overblijft om onze honger naar onze dagelijkse dosis ‘genieten’ te stillen. Afhalen dan maar en daarmee steun je meteen de lokale handel. Wij kozen ervoor om een virtueel culinair reisje te maken met restaurant Taste of Asia. Het voordeel is dat je bij Taste of Asia aan het goede adres bent voor een culinair tripje door een bijzonder groot continent. Of met andere woorden: bij Taste of Asia kan je de Japanse tradities proeven maar vlot de combinatie maken met gerechten uit andere windstreken. Dat is bij de meeste Aziatische restaurants vaak niet het geval. Meestal specialiseren de uitbaters zich in gerechten uit één welbepaald land maar Taste of Asia doet dat net niet.

Van Tibet tot Thailand

Geen culinaire grenzen en dat brengt ons tot ‘momo’ als voorgerecht. U kent het wel: gehakt kippenvlees met verse kruiden in gestoomd deeg, een gerecht dat van oorsprong teruggaat tot in Nepal en Tibet. Zonder meer lekker. Voor het hoofdgerecht landen we in Japan met een lekkere wok met rundsvlees. Taste of Asia doet wat er wordt beloofd: verse en gezonde ingrediënten verwerken in de gerechten. Veel groentjes dus en uiteraard noedels. Voor de liefhebbers van een goed stukje vlees zou het weliswaar een kleine ontgoocheling kunnen zijn dat het rundsvlees niet in overvloed te vinden is in het wokgerecht maar over de smaak absoluut geen slecht woord. Nog een nagerecht dan maar. Jawel, we hebben immers tijd in deze bevreemdende periode. Deze keer landen we in Thailand met het bekende gerecht Pad Thai. Of ook: roergebakken platte rijstnoedels in pad thai-saus met sojascheuten, eieren, lente-ui en kleine stukjes pinda. Een smakelijk gerecht dat ons doet wegdromen van wonderbaarlijke oorden in het verre oosten…en meteen ook het besef dat zo’n verre reis er een hele tijd niet meer zal inzitten door het coronavirus.

Contactloos

Het is niet anders dus we genieten thuis en dat kon perfect met de netjes op tijd geleverde maaltijden van Taste of Asia. Perfect contactloos ook zoals het hoort in coronatijden. De presentatie is uiteraard wat het is en dat is logisch bij een afgeleverd menu. Het praktische –de typische witte doosjes die je kan hergebruiken- haalt het in deze van de schoonheid. Voor één keer kunnen we dat door de vingers zien want het zijn nu eenmaal bevreemdende tijden door het coronavirus. Voor de presentatie zorgen we dan maar zelf. Reizen doen we de komende tijd alvast culinair en dat brengt ons tot de conclusie dat Taste of Asia een smakelijk ontdekkingsreisje was met een aanvaardbaar prijskaartje.

ONZE SCORE

Eten: 7/10

Bediening: 7/10

Comfort: 7/10

Prijzen

Tussen 5 en 125 euro (Titanic sushi boat)

Gegevens

Taste of Asia

Brusselsestraat 42b, 3000 Leuven

www.tasteasia.be

016/20.14.34 en 0486/82.77.72