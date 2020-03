Restaurant La Filosofia moet na heropening alweer sluiten: “Dit zou de doodsteek kunnen zijn!” Bart Mertens

13 maart 2020

19u47 8 Leuven Het bekende Italiaanse restaurant La Filosofia in de Parkstraat in Leuven moet voor de tweede keer op korte tijd de deuren sluiten. Net zoals de andere horecazaken moeten ze verplicht stoppen tot begin april maar ze zijn pas enkele maanden terug open. Op 19 november knalde er immers een politiecombi tegen de gevel tijdens een achtervolging. De zaak liep veel schade op en moest toen een tijdje sluiten. “En nu dit… hopelijk is dit niet de doodsteek”, zegt Davinia Dewaet.

Voor uitbaters Claudio Colomba en Davinia Dewaet kwam er in december vorig jaar met de heropening van restaurant La Filosofia een einde aan een moeilijke periode. Goed nieuws want de trouwe klanten moesten anderhalve maand letterlijk op hun honger blijven zitten. Dat was te ‘danken’ aan de Leuvense politie die op 19 november met een politiecombi tegen de gevel knalde tijdens een achtervolging. De Leuvense politie had vroeg in de ochtend een oproep binnengekregen over een verdacht voertuig dat was opgemerkt bij een inbraak op de Waversebaan in Heverlee. Het kwam niet veel later tot een achtervolging waarbij de daders konden ontkomen, helaas nadat de politiecombi zich in de gevel van restaurant La Filosofia in de Parkstraat in Leuven had geboord. Meteen na de crash werd duidelijk dat de schade hoog opliep, al liepen de politieagenten gelukkig geen verwondingen op bij het ongeval. De Leuvense brandweer moest ter plaatse komen om het pand te stutten omdat er een gevaar was voor instorting. De studenten die boven het restaurant wonen, moesten hun kamers tijdelijk verlaten maar konden relatief snel terugkeren.

Twee keer brute pech is misschien te veel van het goede…

Toch houden we de moed erin Davinia Dewaet van La Filosofia

Voor Claudio Colomba en Davinia Dewaet van restaurant Filosofia was de tol zwaar want zij moesten noodgedwongen de deur van hun zaak sluiten. Al snel werd duidelijk dat de schade hoog opliep en dat de herstellingen vele weken in beslag zouden nemen. Dat was ook het geval, maar de heropening was een lichtpunt voor La Filosofia. Helaas komt na de vreugde nu de terugslag voor Claudio en Davinia. “Het is begrijpelijk dat er maatregelen worden genomen maar dit zou wel eens de doodsteek kunnen zijn voor onze zaak. Twee keer brute pech is misschien te veel van het goede…Toch houden we de moed erin en we hopen op steun vanuit de overheid, op eender welk niveau. We hebben altijd met liefde en passie ons restaurant uitgebaat en dat zullen we blijven doen zolang we kunnen. Om toch nog enige inkomsten te genereren, zijn we nu ook een pizzeria begonnen in de Parkstraat. In Marconi kunnen de mensen lekkere pizza’s afhalen en zo hopen we toch boven water te blijven in deze moeilijke tijden.”

Ondertussen wachten de uitbaters van La Filosofia nog steeds op de afhandeling van het ongeval met de politiecombi. “Zo’n zaken nemen tijd in beslag. Het is niet leuk maar het is niet anders. De opgelopen schade is een kwestie voor de verzekeringen. Het ging tenslotte om een ongeval. Het zijn moeilijke tijden maar we verliezen de moed niet”, besluit Davinia Dewaet.

Wie Davinia en Claudio wil steunen, kan een pizza bestellen bij Marconi op het nummer 0470/84.54.12.