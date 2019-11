Restaurant La Filosofia minstens maand gesloten na crash van politiecombi Bart Mertens

19 november 2019

17u24 0 Leuven Een Leuvense politiecombi crashte dinsdagochtend tegen de gevel van restaurant La Filosofia op de hoek van de Naamsestraat en de Parkstraat. De patrouille achtervolgde een verdacht voertuig dat was opgemerkt bij een inbraak op de Waversebaan in Heverlee. De schade aan de gevel en in het restaurant is groot. “Het lijkt erop dat we een maand deuren zullen moeten sluiten”, zegt uitbater Claudio Colomba.

Voor negen Leuvense studenten was het vroeg dag dinsdagochtend. Omstreeks vier uur werden ze wakker geschud door een stevige klap tegen de gevel van hun studentenhuis op de hoek van de Naamsestraat met de Parkstraat. In dat pand is op het gelijkvloers ook het bekende Italiaanse restaurant La Filosofia gevestigd. Groot was de verbazing toen bleek dat er een politiecombi tegen de gevel was gecrasht. De patrouille had even daarvoor de achtervolging ingezet op een verdachte wagen nadat er om 3.45 uur een melding kwam over een inbraak op de Waversebaan in Heverlee. Bij die inbraak werd uiteindelijk niets gestolen, vermoedelijk omdat de inbrekers werden gestoord in hun activiteiten door de opgetrommelde politiepatrouille.

Stutten

“De achtervolging eindigde tegen de gevel van het restaurant om een nog onbekende reden”, zegt Nicholas Del Piero, woordvoerder van de Leuvense politie. “Een politiepatrouille van een andere zone kwam ter plaatse om de neutraliteit van het onderzoek te garanderen. De inbrekers konden ontkomen maar het belangrijkste is dat er geen gewonden vielen bij het ongeval. De studenten die boven het restaurant wonen, moesten hun kamers tijdelijk verlaten omdat de brandweer de beschadigde gevel moest komen stutten. Na een controle door de brandweer konden de studenten terugkeren naar hun kot.”

Aan de buitenkant leek de schade nog mee te vallen maar binnen bleek het al snel een ander verhaal Claudio Colomba van restaurant La Filosofia

Voor de uitbaters van restaurant La Filosofia is het ongeval een stevige opdoffer, zeker met de eindejaarsperiode in zicht. “Langs buiten leek de schade nog mee te vallen maar binnen bleek het al snel een ander verhaal”, vertelt uitbater Claudio Colomba. “Binnen in het restaurant werd al snel duidelijk dat de schade hoog oploopt en dat het restaurant een tijdje gesloten zal moeten blijven. Kapotte ruiten, een zwaar beschadigde muur,...we verschoten zelf van de schade. Het is nu afwachten wanneer alles hersteld kan worden maar daarover hebben we nog geen duidelijkheid.”

Ook enkele uren na het ongeval hadden Claudio en zijn echtgenote Davinia nog geen duidelijkheid over de schade. “Alles moet nu worden afgehandeld door de verzekeringsmaatschappijen. Het ziet ernaar uit dat de herstellingsweken minstens drie weken zullen duren maar eerst moet de schade worden opgemeten door de experts. We vrezen dat we minstens een maand de deur van het restaurant moeten sluiten.”

Restaurant Pronto

Voor de familie van Claudio is het overigens niet de eerste tegenslag. Zijn vader Fabio kwam begin jaren ’70 van de vorige eeuw naar Leuven en opende in de Mechelsestraat het legendarische restaurant Pronto. Vele generaties studenten waren er kind aan huis maar na een brand verhuisde de zaak naar de Muntstraat waar restaurant Pronto uitgroeide tot een succesverhaal. Zoon Claudio was aanvankelijk niet van plan om in de horeca aan de slag te gaan maar vond de passie voor de Italiaanse keuken dankzij weekendwerk in Pronto. Toen Claudio zijn echtgenote Davinia leerde kennen, begonnen ze samen vriend des huizes Thei Jansens restaurant La Filosofia. Die naam verwijst overigens naar de filosofie van het restaurant: goede kwaliteit aan een betaalbare prijs. Claudio Colomba en echtgenote Davinia blijven ondanks de tegenslag door het ongeval met de politiecombi trouw aan hun filosofie en hopen zo snel mogelijk een herstart te kunnen nemen. “Het zal misschien even duren maar La Filosofia zal zo snel als het kan opnieuw de lekkerste gerechten serveren”, besluit het koppel.