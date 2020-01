Restaurant La Filosofia heropent op 8 januari Bart Mertens

05 januari 2020

17u16 0 Leuven Het bekende Leuvense restaurant La Filosofia in de Parkstraat heropent volgende week de deuren. Uitbaters Claudio Colomba en Davinia Dewaet moesten de deuren noodgedwongen sluiten nadat er op 19 november een politiecombi tegen de gevel was gereden.

Het heeft even geduurd maar op 8 januari kan restaurant La Filosofia opnieuw de deuren openen. De bekende zaak liep zware schade op in de ochtend van 19 november nadat een politiecombi tegen de gevel was geknald. Die was op dat moment in achtervolging op vermoedelijke inbrekers. De buitengevel van La Filosofia raakte zwaar beschadigd bij het ongeval en ook in het restaurant liep de schade hoog op. De brandweer moest ter plaatse komen om de gevel te stutten en de studentenkamers boven de zaak moesten tijdelijk worden ontruimd. Ondertussen hebben Claudio Colomba en Davinia Dewaet de schade hersteld maar op de financiële afhandeling van het ongeval is het nog even wachten voor de uitbaters. In afwachting daarvan heropent de zaak volgende week met hernieuwde moed volgens het gekende recept.