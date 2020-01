Restaurant La Filosofia heropent deur na crash van combi: “Blij om opnieuw klanten culinair te verwennen” Bart Mertens

08 januari 2020

18u55 0 Leuven Het bekende Italiaanse restaurant La Filosofia in de Parkstraat in Leuven heeft zopas de deuren opnieuw geopend. De zaak moest noodgedwongen wekenlang sluiten nadat een politiecombi op 19 november tegen de gevel van het restaurant knalde tijdens een achtervolging. Voor uitbaters Claudio Colomba en Davinia Dewaet komt er met de heropening een einde aan een moeilijke periode.

Goed nieuws voor de liefhebbers van de Italiaanse keuken want restaurant La Filosofia is opnieuw open. Zopas ontvingen uitbaters Claudio Colomba en Davinia Dewaet de eerste klanten sinds anderhalve maand. De deur van de bekende zaak bleef een zestal weken gesloten nadat er op 19 november een politiecombi tegen de gevel reed tijdens een achtervolging. De Leuvense politie had vroeg in de ochtend een oproep binnengekregen over een verdacht voertuig dat was opgemerkt bij een inbraak op de Waversebaan in Heverlee. Het kwam niet veel later tot een achtervolging waarbij de daders konden ontkomen, helaas nadat de politiecombi zich in de gevel van restaurant Filosofia in de Parkstraat in Leuven had geboord.

Meteen na de crash werd duidelijk dat de schade hoog opliep, al liepen de politieagenten gelukkig geen verwondingen op bij het ongeval. De Leuvense brandweer moest ter plaatse komen om het pand te stutten omdat er een gevaar was voor instorting. De studenten die boven het restaurant wonen, moesten hun kamers tijdelijk verlaten maar konden relatief snel terugkeren.

Voor Claudio Colomba en Davinia Dewaet van restaurant Filosofia was de tol zwaar want zij moesten noodgedwongen de deur van hun zaak sluiten. Al snel werd duidelijk dat de schade hoog opliep en dat de herstellingen weken in beslag zouden nemen. “Zowel de buitengevel als het interieur raakten beschadigd bij het ongeval. Van een zwaar beschadigde muur tot gesneuvelde ruiten…Toen we de schade onder ogen kregen, waren we wel even onder de indruk. We begrepen snel dat het een tijdje zou duren vooraleer we terug klanten konden ontvangen. Uiteindelijk bleek dat ook het geval maar nu is iedereen opnieuw welkom om in La Filosofia te komen genieten van lekkere Italiaanse gerechten. We zijn blij dat we een punt kunnen zetten achter deze moeilijke periode.”

Verzekeringen

Toch is nog niet alles van de baan want de financiële afhandeling moet nog volgen. Claudio Colomba en Davinia Dewaet hopen dat de vergoedingen voor de schade zo snel mogelijk in orde zullen komen want zes weken de deuren moeten sluiten, is uiteraard geen cadeau voor een restaurant. “De opgelopen schade was voor de verzekeringen. Het ging tenslotte om een ongeval. We moeten wel nog tot een overeenkomst komen met de stad Leuven over de economische schade. Toch zijn we nu al heel blij dat we onze klanten opnieuw culinair kunnen verwennen”, klinkt het nog.

Overigens was de crash met de politiecombi niet de eerste zware tegenslag voor de familie Colomba. Fabio, de vader van Claudio, opende na zijn aankomst in Leuven in de jaren ’70 van de vorige eeuw het legendarische restaurant Pronto in de Mechelsestraat. De zaak werd getroffen door een zware brand en heropende in de Muntstraat waar Pronto uitgroeide tot een succesverhaal. Zoon Claudio vond er ook de passie voor de Italiaanse keuken dankzij weekendwerk en opende later restaurant La Filosofia. Die naam verwijst overigens naar de filosofie van het restaurant: goede kwaliteit aan een betaalbare prijs.