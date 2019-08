Restaurant Kokoon sluit deuren Bart Mertens

25 augustus 2019

Restaurant Kokoon in de ‘s-Meiersstraat in Leuven is voorgoed gesloten. Dat maakten de uitbaters van de zaak zelf bekend op de Facebook-pagina van het restaurant. “Restaurant Kokoon is vanaf heden gesloten. We willen al onze klanten heel erg bedanken, met een extra welgemeende merci voor al die trouwe klanten die ons soms meermaals per maand of zelfs per week bezochten. We hopen van harte dat we elkaar in de toekomst nog zullen terugzien”, staat er te lezen. Over de reden van de sluiting werd niets bekendgemaakt. Restaurant Kokoon was ruim 20 jaar lang een vaste waarde in Leuven. De uitbaters laten ook nog weten dat mensen die een cadeaubon in hun bezit hebben, contact kunnen opnemen met info@kokoon.be.