Restaurant GLORIA: verborgen parel met prachtig terras in hartje Leuven Onze score: **** Bart Mertens

20 augustus 2019

09u00 0 Leuven Een verborgen parel in hartje Leuven…Zo zou je restaurant GLORIA zonder blozen kunnen omschrijven, al is die verborgenheid ondertussen wel omgeslagen in bekendheid bij het ruime publiek. Dat is te danken aan de meer dan degelijke Belgisch-Franse klassiekers die uitbater Johan Lust zijn klanten voorschotelt in een ongedwongen sfeer.

In het Leuvense industriële verleden werden er sigaren gemaakt, maar de tijd van sigarenfabriek Vander Elst is al lang vervlogen. Vandaag de dag is de oude fabriek omgebouwd tot het indrukwekkende wooncomplex 7Tuinen, uiteraard met zeven tuinen zoals de naam dat verlangt. Aan de centrale binnentuin vind je sinds enkele jaren restaurant GLORIA, een culinaire hotspot in Leuven die werd vernoemd naar de beroemde La Gloria-sigaren die op de fabriekssite werden gerold. Wat te verwachten? Kort samengevat: Belgisch-Franse klassiekers, fingerfood of eenvoudigweg een heerlijke pasta. Gewoon gezellig eten op een unieke locatie. Of zoals uitbater Johan Lust het zelf graag zegt: “Simply Glorious Food, daar gaan we voor!”

Wij kiezen voor een typisch Belgisch-Franse klassieker met ‘Entrecôte junior beef’ van de bekende streekboerderij Jos Theys, geflankeerd met champignonroom en verse frietjes. De sympathieke bediening suggereert ons de huisbereide kroketjes ‘quattro formaggi’ als voorgerecht en daar wagen we ons dan ook maar aan. Geen slechte suggestie zo blijkt achteraf want de kaaskroketjes zijn van bovengemiddelde kwaliteit. Geen prefab maar echt huisgemaakt door de kok. De entrecôte is zoals verwacht bijzonder zacht en op de saus valt absoluut niets aan te merken. Lekkere verse frietjes ook en dat is in deze moderne tijden toch eerder zeldzaamheid dan regel. Nog een dessert dan maar? Ondanks de voldoende ruime porties van het voor- en hoofdgerecht gaan we voor de moelleux die wordt geserveerd met vers fruit en vanille ijs. Mooi gepresenteerd en nog lekker ook.

Conclusie? Uitbater Johan Lust overdrijft niet als hij de woorden ‘Simply Glorious Food’ uitspreekt met enige trots. Restaurant GLORIA doet wat het de klanten belooft en biedt een eetbeleving die het gemiddelde Leuvense restaurant overstijgt zonder in te boeten op ongedwongenheid en gezelligheid. Dat laatste gegeven is mee te danken aan het warme interieur en uiteraard ook aan het mooie groene binnenplein met groot terras, inclusief waterpartijen. Nog dit: restaurant GLORIA is –zeker in de lente en de zomer- een aanrader voor gezinnen met kinderen dankzij het afgesloten binnenplein. Toppertje in het hart van Leuven.

Score

Eten: 8/10

Bediening: 8/10

Comfort: 7/10

Prijzen

Tussen 15 en 29 euro

Gegevens

Restaurant GLORIA

A. Nobelstraat 50

3000 Leuven

www.gloria-resto.be

016/22 11 18

info@gloria-resto.be

Openingsuren

ma-di-wo-do-vr : 12u - 13:30u en 18u - 21u

zat : 18u – 21u