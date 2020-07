RESEARCHRUN doet het dit jaar virtueel Bart Mertens

25 juli 2020

11u00 0 Leuven De RESEARCHRUN gaat de virtuele tour op nu het coronavirus duidelijk nog niet is verdwenen. Fitter&Fitter, Moving Lives , Axitect & Sports Business Network slaan de handen in elkaar voor een online versie van het populaire sportieve evenement.

Editie 2020 van de RESEARCHRUN zal niet op een fysiek event plaatsvinden maar wel virtueel van 17 september tot en met 31 oktober. “Via een digitaal platform kan je binnen je bedrijf teams vormen en per team een kilometerdoel vooropstellen dat je in deze periode bij elkaar wil sporten door te wandelen, lopen of fietsen. RESEARCHRUN zet zich ook in voor het goede doel door middel van een fundraising. Elke deelnemer kan zelf een bedrag ingeven om KanActief te steunen en dit kan al vanaf 5 euro. Binnenkort volgt er meer informatie over deze actie en over de inschrijvingen maar wie al benieuwd is naar meer kan nu al surfen naar de vernieuwde website”, laat de organisatie optekenen. Klik hier voor meer informatie.