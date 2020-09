REPORTAGE. Een Leuvense feestnacht door de ogen van de politie: “Heel lange dagen en hard werken, maar streng optreden is nodig”

Leuven

Kotfeestjes: verboden. Cantussen: idem. Mondmasker: verplicht in de hele binnenstad. Afstand tussen studenten: 1,5 meter, minimum. Die regels houden de Leuvense studenten niet tegen om naar hun vaste fakbar of lievelingskroeg op de Oude Markt te trekken, bleek eerder deze week al. Onze reporter neemt op een van de drukke uitgaansavonden plaats in de politiecombi en volgt een patrouille doorheen het feestgedruis in Leuven.