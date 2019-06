Renovatieproject Fonteinstraat en historische tuin feestelijk ingehuldigd In de tuin bevindt zich een schuilkelder EDLL

22 juni 2019

18u49 0 Leuven Het renovatieproject Fonteinstraat met 28 nieuwe huurappartementen en een stadstuin is af. Schepen Lalynn Wadera en voorzitter van Dijledal Christophe Stockman huldigden vandaag het gebouw en de tuin officieel in.

“Als schepen van openbaar groen vind ik het fijn om te zien hoe belangrijk de rol van groen in een stad kan zijn en hoe groen mensen kan verbinden met elkaar. Dat zien we hier zeker vandaag. De tuin zal echt leven en voor de bewoners een plaats van rust bieden”, aldus schepen Lalynn Wadera.

In de zomer van 2015 werd gestart met de renovatiewerken van het gebouw en in oktober 2017 vond de voorlopige oplevering plaats. Er werd gewacht me de officiële inhuldiging tot wanneer ook de tuin afgewerkt was.

Resultaat

Het oorspronkelijke wooncomplex werd gebouwd in de jaren ’50 en bestond uit 25 appartementen en een kinderkribbe op de twee bovenste verdiepingen. De kinderkribbe verhuisde en de technische dienst van Dijledal kwam er terecht. Nadat ook de technische dienst in 2014 verhuisde naar de Vaartkom konden de renovatiewerken van start gaan. Het ontwerp komt van Driewerf architectuur bvba uit Zoutleeuw. Na een grondige renovatie steeg het aantal appartementen van 25 naar 28. De leefruimtes bestaan uit een eet- en zitruimte en hebben een open keuken met aansluitend een berging. Elk appartement heeft ook een buitenterras.

Bewoners

“19 appartementen werden gebruikt om huurders te huisvesten die omwille van nakende renovatiewerken aan Schorenshof moesten verhuizen. Twee appartementen gingen naar personen die vroeger ook al in de Fonteinstraat woonden en graag wilden terugkomen. Tenslotte gingen ook 7 woningen naar kandidaten van de wachtlijst. In de toekomst zullen er op dezelfde manier nog meer dan 100 wooneenheden in Leuven in gebruik genomen worden. Ook nieuwbouwprojecten zoals het Hoornplein bereiken bijna hun eindfase. Dijledal zal in de volgende jaren steeds blijven zoeken naar mogelijke bouw opportuniteiten om aan deze sociale woningnood te voldoen”, zegt Christophe Stockman voorzitter van Dijledal.

De tuin met historische schuilkelder

De tuin van het appartementsgebouw in de Fonteinstraat heeft een bijkomend historisch element. Vandaag konden bezoekers en bewoners namelijk een kijkje nemen in de schuilkelder, die gebruikt werd tijdens de oorlog.

Kostprijs

De uiteindelijke kostprijs van de renovatie van de 28 appartementen bedraagt 3,5 miljoen euro. De renovatie van de huurappartementen werd mogelijk gemaakt door het financieringssysteem FS3 van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.