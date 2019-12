Renovatie voor iconische torenspits van Sint-Maartensdal: “We gaan ook een nieuw kraaiennest plaatsen”, zegt Christophe Stockman van Dijledal Bart Mertens

19 december 2019

16u46 0 Leuven Iedereen die ooit in Leuven is geweest, heeft de torenspits van Sint-Maartensdal opgemerkt. Niet onlogisch want de iconische spits van het beroemde gebouw prijkt 115 meter hoog in de Leuvense skyline. De torenspits is toe aan een renovatie en die gaat in februari van start. “Het is het sluitstuk van de renovatie die we de voorbije twintig jaar hebben uitgevoerd in Sint-Maartensdal”, zegt voorzitter Christophe Stockman van Dijledal.

Sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal is al 20 jaar bezig met de renovatie van Sint-Maartensdal in Leuven. Die begon in de jaren ’90 met de drie torens en de drie blokken maar nu is het einde stilaan in zicht. Slechts één icoon wacht nog op een grondige opfrisbeurt en dat is uiteraard de iconische torenspits die bepalend is voor de Leuvense skyline. De stad Leuven draagt bij aan de restauratie met een toelage van 170.000 euro aan eigenaar en sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal.

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is naar eigen zeggen fan van de torenspits en ziet het iconische monument als een baken van ‘thuiskomen’. “De centrale toren van Sint-Maartensdal bepaalt mee het uitzicht van de Leuvense skyline”, klinkt het. “Je herkent de torenspits van ver en die geeft de Leuvenaars een thuisgevoel. Bij mij is dat zeker het geval. Als ik die spits zie opduiken dan voel ik dat ik thuis ben. Daarom is het belangrijk dat we de torenspits goed onderhouden en nu grondig renoveren.”

Sociaal huisvestingsproject Sint-Maartensdal is inderdaad een echt monument in Leuven. Iedereen kent de opvallende gebouwen die in de jaren ’60 van de vorige eeuw werden gebouwd door de gerenommeerde architect Renaat Braem. Het hele complex staat overigens op de inventaris van bouwkundig erfgoed. “In 1967 werd de wijk bekroond als meest opmerkelijke recente Belgische realisatie door de Société Belge des Urbanistes et Architectes Modernistes (SBUAM)”, zegt schepen van Erfgoed Carl Devlies (CD&V). “Met zijn non-conformistische stijl van zeshoekige woonblokvormen in visgraatvorm is de bouwkundige erfgoedwaarde duidelijk. Het concept kaderde in een visionair huisvestingsbeleid dat arbeiderswoonwijken op een moderne manier in een groene omgeving wilde inplanten. Een symbool van een hedendaags en voortvarend stadsbestuur dat bovendien de stadsvlucht kon indijken.”

Eigenaar Dijledal staat in voor die renovatie en gaat in februari 2020 van start met de werkzaamheden op het hoogste gebouw van de stad. Lang geen eenvoudige opdracht want de woontoren is 115 meter hoog. De torenspits zelf is 45 meter hoog. “Het is het sluitstuk van de grootse renovatie die we de voorbije twintig jaar hebben uitgevoerd”, zegt voorzitter Christophe Stockman van Dijledal. “De aannemer bouwt in februari een stelling. In maart volgt de ontmanteling van de toren en nadien zal de spits gerenoveerd worden en plaatsen we een vernieuwd kraaiennest. Tegen het bouwverlof zou alles klaar moeten zijn. Deze planning is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Op die hoogte hebben de weersomstandigheden immers veel invloed op de werkzaamheden.”