Relatiegeschenken en gadgets stad Leuven moeten milieuvriendelijker Kim Aerts

24 juli 2020

13u16 0 Leuven De stad Leuven legt voortaan duurzaamheidseisen op bij de aankoop van gadgets en relatiegeschenken om het gebruik van wegwerpmaterialen en plastic terug te dringen.

“Leuven heeft grote ambities op het vlak van milieu en klimaat. Die ambitie willen we op alle vlakken uitstralen, ook als het gaat over de gadgets die we uitdelen en de geschenken die we overhandigen”, zegt Thomas Van Oppens, schepen van Aankoopbeleid. “Daarom hebben we onder het motto ‘alle beetjes helpen’ enkele criteria geformuleerd waaraan gadgets en relatiegeschenken in de toekomst moeten voldoen. Zo willen we de afvalberg verkleinen en bewuster omgaan met kostbare grondstoffen. Nog te vaak krijgen mensen gadgets in hun handen geduwd die vervolgens in de vuilbak of ver weg in een kast belanden, zoals sleutelkoorden of petjes.”

Gadgets en geschenken van de stad zullen in de toekomst milieuvriendelijk zijn. Denk aan koolstofarme, gerecycleerde of herbruikbare producten. De stad geeft bovendien de voorkeur aan producten die lokaal bedacht en geproduceerd worden, bijvoorbeeld door een Leuvense kunstenaar of ambachtsman of -vrouw. Lokale productie ondersteunt de Leuvense economie en beperkt de ecologische voetafdruk. Producten die vervaardigd worden door de sociale economie of een fairtradelabel hebben, genieten de voorkeur. De stad werkte hiervoor een kader voor duurzaam gadget- en geschenkenbeleid uit waaraan de stadsdiensten toekomstige aankopen zullen aftoetsen.

“Eerder stelde de stad de Leuvense stadsplank al voor als nieuwste relatiegeschenk. Deze snijplank uit gerecycleerd hout uit De Hoorn en vervaardigd door Sociaal Atelier symboliseert de ambitie van de stad op het vlak van circulaire economie en is een goed voorbeeld van het soort relatiegeschenken dat de stad in de toekomst wilt overhandigen”, besluit de schepen.