Reiziger trekt aan noodrem en springt uit trein Kim Aerts

25 juni 2020

09u29 0

Een treinreiziger is in de nacht van woensdag op donderdag omstreeks 1.20 uur uit de trein gesprongen net na het vertrek uit het station in Leuven. De reiziger zat op de trein Oostende-Luik toen hij aan de noodrem trok en erin slaagde om de deuren van de trein te openen. “Op dat moment zat er niemand meer op de trein. Die persoon heeft aan de noodrem getrokken, waardoor de trein is gestopt en de die persoon naar buiten is gestapt. Het is nog niet meteen duidelijk hoe hij de deur heeft open gekregen. Dat laten we onderzoeken”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. Of de man via het perron ontsnapte of via het perron is ook nog niet duidelijk. De trein vertrok uiteindelijk met enkele uren vertraging.