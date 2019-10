Reizende pop-up PUP - plezante en uitzonderlijke planten - strijkt neer in Hal 5 EDLL

18 oktober 2019

Vanaf vandaag strijkt de reizende pop-up PUP - Plezante en Uitzonderlijke Planten - neer in Hal 5 in Kessel-Lo. Groene kamerplanten zijn de kern van het verhaal, al kunnen deze best grijs, roze of geel zijn. Tot en met zondagavond vind je er 163 verschillende planten. De populaire hilodendrons, calathea’s en alocasia’s zijn alvast van de partij. De organisatie gaat op zoek naar bijzondere planten en haalt ze vlak voor de pop-up op in de serres. “Voor PUP is het belangrijk dat we weten waar onze plantjes vandaan komen. Op die manier kennen we het verhaal en helpen we de plantenliefhebbers de juiste verzorging te geven”, zegt de organisatie. De Belgische sierteelt voorziet 65% van het aanbod.

PUP is een reizend pop-up concept en doet verschillende steden. De pop-up van uitzonderlijke planten kende eerder al succesvolle edities in Gent, Kortrijk, Ronse en Brussel met meer dan 3000 plantenliefhebbers per editie. Leuvense plantenliefhebbers zijn vandaag van 15 uur tot 21 uur welkom en tijdens het weekend van 10 uur tot 19 uur om nieuwe planten te kopen.