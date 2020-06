Regionaal schakelzorgcentrum op campus Pellenberg sluit de deuren EDLL

11 juni 2020

17u33 4 Leuven De laatste patiënt is vandaag vertrokken uit het regionaal schakelzorgcentrum op campus Pellenberg. De druk op de ziekenhuizen is al een tijd in dalende lijn waardoor de Vlaamse overheid beslist heeft alle centra te sluiten. Het schakelzorgcentrum in Pellenberg sluit als laatste.

Eerder sloten de schakelzorgcentra in Tienen en Landen ook al de deuren. Vandaag is het de beurt aan het schakelzorgcentra in Pellenberg. Het schakelzorgcentrum was bedoeld als hub tussen ziekenhuis en thuisverblijf. Coronapatiënten die niet ziek genoeg waren om in het ziekenhuis te blijven, maar ook niet thuis konden verblijven, kregen in het schakelzorgcentrum de nodige zorgen. Op campus Pellenberg werden er in totaal 21 (post)COVID-19-patiënten verzorgd. Het merendeel van de patiënten kwam uit de ziekenhuizen in Leuven, een deel ook uit Diest en Antwerpen.

Een ongeziene samenwerking

“Dankzij de gezamenlijke inspanningen en de aanwezige expertise in de zorgsector is alles vlot verlopen, ondanks de soms moeilijke omstandigheden. Patiënten zijn warm verwelkomd, kwaliteitsvol verzorgd en met een gerust hart naar huis kunnen gaan", zegt burgemeester Ridouani (sp.a). Zo getuigt ook Louis De Filette, één van de patiënten van het centrum. “Na het verblijf in de kliniek heeft het schakelcentrum Pellenberg een professionele begeleiding naar het normale leven gegeven. Het centrum schittert wat betreft opvang en verzorging", zegt hij.