Regenweer houdt heel wat koopjesjagers thuis EDLL

03 januari 2020

16u43 0 Leuven De solden zijn vandaag officieel gestart. Ook in studentenstad Leuven betekent dat traditiegetrouw drukke tijden voor de winkeluitbaters. Maar door het slechte regenweer zijn toch heel wat Leuvenaars vandaag thuisgebleven. De eerste dag van de solden lokte dus geen massavolk naar de Leuvense winkelstraten.

De solden zijn gestart! Dat betekent voor velen heel wat winkelplezier tot en met 31 januari. Maar slecht weer kan weleens roet in het eten gooien... De startdag van de solden is meestal een hoogdag, maar een wandeling door de Leuvense winkelstraten leert ons dat het minder druk is dan verwacht. Geen massavolk dat het regenweer trotseert voor de eerste koopjes. Een voordeel voor wie toch wil koopjesjagen: aanschuiven aan de kassa valt voorlopig nog mee.