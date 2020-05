Regenboogvlag wappert aan Leuvens stadskantoor: “Holebivrije zones in Polen zijn discriminerend” Bart Mertens

16 mei 2020

17u00 14 Leuven Nog tot het einde van de maand mei wappert de regenboogvlag aan het stadskantoor in het kader van de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT). De vlag staat symbool voor de open houding in Leuven ten opzichte van de holebigemeenschap. Om de holebi- en transgendergemeenschap in Polen een hart onder de riem te steken, vraagt Open Vld Leuven om de regenboogvlag naar zusterstad Krakau te sturen.

Schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie (Groen) stond er dit jaar alleen voor om de de regenboogvlag te laten wapperen in Leuven. Omwille van de coronamaatregelen waren de vertegenwoordigers van UniQue–Vlaams-Brabants Regenbooghuis en de finalist van Mr Gay Belgium uitzonderlijk niet aanwezig. Geen nood want schepen Corneillie bracht haar taak vlot tot ene goed einde. “Omwille van de coronamaatregelen beperkt de actie zich inderdaad tot het hijsen van de regenboogvlag maar achter de schermen worden heel wat initiatieven voorbereid. Zo maakt het stadsbestuur werk van een regenboogzebrapad. Waar en wanneer het regenboogzebrapad er komt, wordt later bekend gemaakt. Verder kijken we uit naar het najaar want dan viert het Holebifilmfestival haar 20ste verjaardag. Het Holebifilmfestival is uitgegroeid tot een festival met Vlaamse uitstraling maar het begon ooit allemaal in Leuven. Daar mogen we best fier op zijn”, vertelt schepen Lies Corneillie.

Als teken van solidariteit vragen wij aan de stad Leuven om de Leuvense regenboogvlag na de IDAHOT-actie te schenken aan Krakau Gemeenteraadsleden Alexandra Roumans en Lien Degol (Open Vld)

Oppositiepartij Open Vld vraagt ondertussen om de holebi- en transgendergemeenschap een hart onder de riem te steken in de Leuvense zusterstad Krakau en bij uitbreiding in heel Polen. “Krakau ligt in een provincie die zichzelf als holebivrije zone beschouwt en zo een klimaat van onverdraagzaamheid creëert. Dit terwijl Krakau hier zelf niet aan mee doet. Het verheugt ons dat Leuven eind vorig jaar het initiatief genomen heeft om de Poolse ambassadeur op het matje te roepen door een brief te sturen om te protesteren tegen deze evolutie in Polen. Als teken van solidariteit vragen wij aan de stad Leuven om de Leuvense regenboogvlag na de IDAHOT-actie te schenken aan Krakau”, zeggen gemeenteraadsleden Alexandra Roumans en Lien Degol.

Ook schepen Lies Corneillie bestempelt de evolutie in Polen als onverdraagzaam en discriminerend. “Leuven heeft de Poolse ambassadeur opgeroepen om de holebivrije zones een halt toe te roepen. Verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen -maar ook vanuit het Europese Rainbow Cities Network- zijn Leuven hierin gevolgd. Net omwille van wat er in Polen gebeurt, is het belangrijk dat we elk jaar de regenboogvlag laten wapperen.”