Refugee Walk gaat door: “Coronaproof en met extra aandacht voor jonge vluchtelingen” Bart Mertens

21 augustus 2020

15u00 4 Leuven Voor het vijfde jaar op rij organiseert Vluchtelingenwerk Vlaanderen de Refugee Walk. “Door de coronamaatregelen is er geen gezamenlijke route op zondag 27 september, maar worden deelnemers aangemoedigd om hun eigen parcours uit te stippelen”, zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben zware gevolgen voor de meeste events maar Vluchtelingenwerk Vlaanderen houdt eraan om de Refugee Walk op de agenda te houden. Al voor de vijfde keer staat het event op de kalender maar dit jaar komt er op zondag 27 september een aangepaste versie. “Coronaproof uiteraard”, vertelt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

“De deelnemers moeten hun eigen parcours uitstippelen want er is geen gezamenlijke route voorzien dit jaar. Dit is een kans voor teams om eigen omgeving beter te leren kennen, samen met hun bubbel. Daarnaast zamelen deelnemers geld in voor Vluchtelingenwerk die met de opbrengst dus extra steun wil bieden voor jonge vluchtelingen. Samen met Tumult vzw lanceerden we Project Ananas dat vluchtelingen tussen 16 en 25 jaar opnieuw een stem wil geven in het vluchtelingendebat. Ze gingen ook op zomerkamp naar zee en zullen nu ook deelnemen aan de actie van de Refugee Walk.”

Krijtgraffiti

“Op dinsdag 25 augustus willen we mensen overtuigen om deel te nemen met een actie op het Ladeuzeplein in Leuven. De jongeren van Project Ananas zullen krijtgraffiti aanbrengen op het plein. Op hetzelfde moment gaan onze vrijwilligers ook aan de slag in Mechelen, Brugge, Gent en Hasselt. Met de hashtag #letswalktogether willen de jongeren van Project Ananas niet alleen hun kwetsbare situatie aan het licht brengen maar mensen vooral ook aansporen om deel te nemen aan de Refugee Walk.” Meer info: www.refugeewalk.be