Red Flames trappen vanavond EK-kwalificatie op gang in wedstrijd tegen Kroatië EDLL

03 september 2019

16u31 0 Leuven De Belgian Red Flames trappen vanavond hun EK-kwalificatiecampagne op gang in het King Power at Den Dreef Stadion in Leuven. Onze nationale vrouwenploeg neemt het op tegen Kroatië.

Vanavond om 20u30 nemen onze Belgische Red Flames het op tegen Kroatië. De andere tegenstanders in de groep van de Red Flames zijn Zwitserland, Roemenië en Litouwen. De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK 2021 in Engeland, net als de drie beste tweedes. De andere zes tweedes strijden in de play-offs om de resterende drie plaatsen. “We zijn fier dat de Red Flames ook de komende jaren hun thuiswedstrijden in Leuven spelen. Ik hoop dat de Leuvenaars de Red Flames massaal gaan aanmoedigen en dat we samen het doel, een ticket voor het EK, kunnen behalen. Hopelijk krijgt het meisjesvoetbal in Leuven hierdoor ook een nieuwe boost”, aldus schepen van sport Els Van Hoof. In 2017 plaatsten de Red Flames zich voor de eerste keer voor het EK. Het WK van afgelopen zomer misten ze nipt.

Wie de wedstrijd nog graag bijwoont kan vanavond afzakken naar het King Power at Den Dreef Stadion. Tickets zijn ter plaats nog beschikbaar aan 7,10 of 12 euro. Kinderen jonger dan 16 jaar betalen slechts 5 euro.