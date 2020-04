Recyclageparken terug open voor hoogdringende zaken: “Zie het niet als een welgekomen uitstapje” Bart Mertens

06 april 2020

12u51 5 Leuven Morgen heropenen de drie recyclageparken van Leuven onder strikte voorwaarden. Op die manier wil de stad samen met afvalintercommunale EcoWerf de veiligheid en gezondheid van de parkwachters en bezoekers garanderen. “Het stadsbestuur vraagt uitdrukkelijk om enkel naar het recyclagepark te komen als het echt nodig is. De politie houdt toezicht”, zegt schepen Thomas Van Oppens (Groen).

“We nemen tal van maatregelen om de veiligheid en gezondheid van de parkwachters en bezoekers te garanderen”, licht schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens de beslissing toe. “Zo beperken we het aantal bezoekers en de bezoektijd. Daarnaast mag je maximaal één keer per week naar het recyclagepark komen zodat iedereen de kans krijgt om afvalstoffen te brengen.” De stad Leuven raadt ook aan om het afval thuis al te sorteren zodat een bezoek aan het recyclagepark vlot verloopt. Daarnaast vraagt de stad aan iedereen om alleen te komen tenzij je hulp nodig hebt om grote of zware materialen uit te laden. Kinderen zijn niet toegelaten. “En uiteraard moet elk fysiek contact met de parkwachters vermeden worden en moeten de richtlijnen van de parkwachters gevolgd worden”, voegt schepen Van Oppens er nog aan toe.

De beschermingsmiddelen om asbest op een veilige manier te aanvaarden, worden momenteel ingezet in de zorgsector Schepen Thomas Van Oppens (Groen)

Hoewel de recyclageparken heropenen, zijn niet alle afvalstoffen welkom vanaf dinsdag 7 april. “Er is tijdelijk geen inzameling meer van asbestcement, herbruikbare goederen en textiel”, aldus schepen Van Oppens. “De beschermingsmiddelen om asbest op een veilige manier te aanvaarden, worden momenteel ingezet in de zorgsector. Vermits de kringwinkels hun werking nog niet heropgestart hebben, kun je voorlopig ook niet met herbruikbare goederen en textiel terecht in het recyclagepark. De huisvuilnisophalingen blijven uiteraard wel doorgaan.”

We verwachten lange wachtrijen de eerste dagen dus stel jezelf eerst de vraag of je op dit ogenblik echt wel verlost moet zijn van je oude frigo of tuinafval Schepen Thomas Van Oppens (Groen)

De stad vraagt tot slot met aandrang om een ritje naar het recyclagepark niet te zien als een uitstapje. “We vragen uitdrukkelijk om enkel naar het recyclagepark te gaan als het echt nodig is. We verwachten lange wachtrijen de eerste dagen dus stel jezelf eerst de vraag of je op dit ogenblik echt wel verlost moet zijn van je oude frigo of tuinafval. De politie zal ook toezicht houden”, besluit Van Oppens.

Meer info over het verloop van je bezoek vind je op de website van EcoWerf.