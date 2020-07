Rector Luc Sels reageert op kritiek: “Sanda Dia terughalen was niet mogelijk. Beletten dat meer Sanda’s zouden volgen, was mijn eerste zorg”

Leuven

Sinds een reconstructie van de noodlottige doop staat de voormalige studentenclub Reuzegom en het overlijden van student Sanda Dia weer volop in de schijnwerpers . De studenten probeerden alle sporen uit te wissen van de Reuzegomdoop die de jonge student fataal werd. Rector Luc Sels reageert nu in een open brief op de berichten dat de universiteit te laks is omgegaan met tucht en sanctie. “Velen verwijten ons zonder enige remming laksheid en zelfs (impliciet) racisme, zonder veel interesse in wat onze situatie echt was en is. Zonder ook maar even stil te staan bij de basisregels van een gerechtelijk onderzoek.”