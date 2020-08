Rector Luc Sels reageert op kritiek: “Ex-leden Reuzegom opnieuw sanctioneren kan rechtszaak in gevaar brengen”

Leuven

De voorbije dagen hebben zowel Rik Torfs vrienden van de overleden Sanda Dia als 24 professoren aan de KU Leuven hun teleurstelling geuit over de manier waarop de universiteit is omgegaan met tucht en sanctie voor de ex-leden van Reuzegom. Rector Luc Sels heeft in Terzake gereageerd op de aanhoudende kritiek. “Wij zullen verdere sancties laten volgen op de beslissing van het gerecht”, stelt de Leuvense rector. “Maar de beslissing van toen, met de informatie die we vandaag hebben, was wel anders geweest.”