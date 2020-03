Rector Luc Sels (KU Leuven): “Paasvakantie zal lesvrij zijn en streefdoel om eerste zittijd in juni te laten doorgaan” Bart Mertens

22 maart 2020

12u53 2 Leuven Het onderwijs aan de KU Leuven zal tot aan het einde van het semester online plaatsvinden. Dat roept enkele vragen op zoals bijvoorbeeld of de zittijd in juni wel kan doorgaan. Rector Luc Sels stelt dat er hard wordt gewerkt om de examens gewoon af te werken zoals voorzien.

Geen ‘fysieke’ lessen meer aan de KU Leuven en ook de andere Vlaamse universiteiten kiezen ervoor om verder te gaan op de ingeslagen online-aanpak. Dat zorgt voor een bevreemdend beeld in onze universiteitssteden want de studenten zijn zo goed als allemaal naar huis. Van vakantie is evenwel geen sprake want de colleges worden nu digitaal georganiseerd. En dat blijft dus zo tot het einde van het academiejaar.

“Met deze beslissing wil de universiteit duidelijkheid scheppen voor haar studenten en docenten. Ook de andere Vlaamse universiteiten kiezen voor dit scenario. We willen onze onderwijsactiviteiten zo goed mogelijk kunnen blijven organiseren en de studievoortgang van onze studenten zoveel mogelijk kunnen bewaken”, aldus rector Luc Sels.

De Paasvakantie blijft behouden als een lesvrije periode om de studeerbaarheid van de leerstof te verzekeren Rector Luc Sels van de KU Leuven

De aanpak roept wel enkele vragen op, zowel bij de studenten als bij de docenten. Wat met de zittijd van juni? Rector Sels heeft er vertrouwen in dat de studenten examens zullen kunnen afleggen aan de KU Leuven. “De universiteit streeft ernaar om de examens van de juni-zittijd gewoon te laten doorgaan en werkt volop aan dit scenario”, klinkt het. “We bekijken de modaliteiten hiervoor en maken werk van verschillende scenario’s. Wat wel al vast ligt, is dat de Paasvakantie behouden blijft als een lesvrije periode om de studeerbaarheid van de leerstof te verzekeren. Deze plotse omslag naar volledig digitaal onderwijs kan niet vlekkeloos verlopen maar het is ronduit indrukwekkend hoe onze studenten, docenten, faculteiten en diensten hiermee zijn omgegaan.”