Rector Luc Sels gaat voor 10 kilometer op University Trail

17 oktober 2019

17u00 0 Leuven Het Arenbergpark en omgeving is vandaag het toneel voor de derde editie van de University Trail. Dat sportief evenement van de KU Leuven kon rekenen op meer dan 2.000 deelnemers. Onder hen ook rector Luc Sels die met enige ambitie koos voor de afstand van 10 kilometer.

Het Arenbergpark werd deze namiddag overspoeld door sportieve professoren, assistenten en medewerkers van de KU Leuven. De derde editie van de University Trail kon rekenen op meer dan 2.000 enthousiaste deelnemers die de keuze hadden uit 5 kilometer wandelen of 5 of 10 kilometer lopen langs een speciaal voor hen uitgestippeld parcours. Daarbij liepen de deelnemers niet enkel op de gebruikelijke paden door het Arenbergpark. De route voerde hen ook langs enkele verrassende locaties zoals de Alma in het gebouw van ESAT, de Campusbibliotheek Arenberg of het Centraal Magazijn aan de Willem de Croylaan. De meest opgemerkte loper was rector Luc Sels die bekend staat als één van de meest sportieve rectoren uit de geschiedenis van de KU Leuven. Hij toonde de ambitie die van hem werd verwacht en ging voor een looptocht van 10 kilometer.