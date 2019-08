Rechter milder voor caravanzwendelaar na verzet KAR

22 augustus 2019

16u31 0 Leuven Een 24-jarige Ier heeft strafvermindering gekregen voor zijn aandeel in de zwendel van gestolen caravans. Lawrence W. kreeg eerst nog bij verstek drie jaar cel, maar tekende met succes verzet aan. De rechter veroordeelde hem tot vier maanden gevangenisstraf en een boete.

Voor een zwendel in caravans werden elf beklaagden een dik jaar geleden veroordeeld tot celstraffen tussen twee en vijf jaar. Het ging om verschillende leden van twee zigeunerfamilies uit Leuven en het Verenigd Koninkrijk die zich moesten verantwoorden voor de diefstallen en heling van een 60-tal kampeerwagens. De caravans werden meestal gestolen in Duitsland en dan naar Leuven en Charleroi gebracht. Het was bij een van die leveringen dat W. in beeld kwam. In totaal werd voor acht beklaagden de onmiddellijke aanhouding gevorderd. Zij stuurden hun kat naar het proces. Net als de Ier, die ondertussen wel in de gevangenis zit. De rechter oordeelde nu dat zijn aandeel in de feiten een pak kleiner was. De celstraf van 4 maanden is effectief, net als de geldboete van 300 euro. Of de man vrijkomt, hangt af of het parket beroep aantekent tegen het verzetsvonnis.