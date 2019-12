Rechtenstudent betaalt om thesis te laten schrijven KAR

19 december 2019



Een 32-jarige man uit Leuven heeft opschorting van straf gekregen voor valsheid in geschrifte en oplichting. Yannick H. stond zeven jaar geleden op het punt om af te studeren in de opleiding rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij besliste om een deel van zijn masterproef door iemand anders te laten schrijven. Toen de feiten uitkwamen, leverde hij zijn diploma in. Dat gebaar was ook de rechter niet ontgaan. Die verleende de dertiger de gunst van opschorting. “Ondertussen heeft hij zijn diploma ingeleverd, wat op zich al een zware sanctie is. Het zich moeten verantwoorden voor de strafrechtbank is een voldoende waarschuwing geweest voor de beklaagde om zich in de toekomst niet meer schuldig te maken aan dergelijk gedrag.” De universiteit stelde zich burgerlijke partij voor 1 euro provisioneel. De rechter stemde daar mee in. H. vond sinds 2012 zijn weg op de arbeidsmarkt.