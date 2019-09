Recente architecturale parels dingen om de Architectuurprijs van stad Leuven ADPW

15 september 2019

11u48 0 Leuven De stad Leuven honoreert de meest recente architecturale pareltjes die de stad mee vormgeven door de vierjaarlijkse Architectuurprijs Leuven uit te reiken. Zo wil zij relevante architectuur in een stedelijke context een podium geven en aan het brede publiek tonen. Stad en Architectuur vzw, die de prijs in opdracht van de stad organiseert, stelt vanaf 13 september alle genomineerde projecten aan het publiek voor in een tentoonstelling en een publicatie. Op 24 oktober maakt de stad de winnaars bekend. Vooraf presenteren zesdejaars leerlingen van vijf Leuvense middelbare scholen hun beoordeling in een publiek einddebat. Ook het aanwezige publiek kan een stem uitbrengen.

Een deskundige jury schoof een selectie van 24 inspirerende projecten die de laatste vier jaar in Leuven gerealiseerd werden, naar voor. De selectie beslaat een breed scala van grote en kleine projecten voor zowel particulieren, bedrijven als instellingen. Kleppers van internationaal gerenommeerde architecten zoals het Hoofdkantoor Cera van Robbrecht & Daem sieren de lijst. Maar ook kleinere, intelligente bouwprojecten van Leuvens talent, zoals het heldere scoutsgebouw Boven-Lo van Rob Mols, krijgen een forum.

Thema’s als herbestemming en betaalbaar wonen, en de urgentie van sociale huisvesting staan extra in de kijker. Zo krijgt een tijdelijke invulling van een leegstaand gebouw als HAL 5 bijzondere erkenning en schopt het zelfs tot finalist. Voor een andere ‘must see’ moet je naar de Sint-Michielskerk waar je door een nieuwe hoogzaal voor de barokke Contius Orgel van 360 architecten de kerk voortaan op een heel andere manier betreedt.

De projecten demonstreren hoe de Leuvense stadsontwikkeling inzet op het samenspel van innovatieve architectuur, duurzaamheid en respect voor erfgoed, en hoe zij een schakel vormen voor meer verbondenheid tussen buurten en mensen. “Innoverende, kwalitatieve en esthetische architectuur is cruciaal voor een stad als Leuven, zowel voor nieuwbouw als voor de duurzame herbestemming van ons historisch erfgoed. Het is dan ook essentieel dat we investeren in talent en dat scholen en het grote publiek betrokken worden bij stimulerende initiatieven zoals de Leuvense Architectuurprijs. Bovendien is het een extra troef voor onze handel en toerisme”, aldus Carl Devlies, schepen van ruimtelijk beleid (CD&V).

Tot slot nog even de finalisten opgelijst:

- Hoofdkantoor Cera (Robbrecht & Daem architecten i.s.m ar-te en Studio Roma)

- Scoutsgebouw Boven-Lo (rob mols Architecten / projectarchitect Bert Ruelens)

- HAL 5 (kerngroep van de vzw Hal 5)

- Hoogzaal voor Contius orgel (360 architecten)

- Sociale woningen Donkerstraat (a33 architecten)