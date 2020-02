Raymond van het Groenewoud geeft het beste van zichzelf in Het Depot Joris Smets

29 februari 2020

12u03 0 Leuven Deze maand is Raymond van het Groenewoud 70 jaar geworden en dit kwam hij ook in Leuven vieren. Gisteren gaf de uitvinder van de Nederlandstalige rock in het depot het beste van zichzelf voor een uitverkochte zaal.

Na vijf decennia in het Belgische muzieklandschap is de grootmeester nog lang niet afgeschreven en dit bewees hij gisteren opnieuw in de Leuvense concertzaal. Voor zijn 70ste verjaardag trok Raymond alle registers open en werden zijn trouwe muzikanten weer opgetrommeld voor een geweldig optreden in de reeks feestelijke ‘Raymond 70' verjaardagsconcerten. Hieronder enkele sfeerbeelden van het concert.