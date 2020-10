Rafael Romo: “Verder bekeren leuk voor fans, spelers en club” Herman Meersseman

10 oktober 2020

09u40 0 Leuven OHL trekt zondag naar de kust, waar het eerste(amateur)klasser FC Knokke bekampt in de vijfde ronde van de Croky Cup – de beker van België. “Wij willen absoluut doorgaan naar de volgende ronde”, zeggen coach Marc Brys en doelman Rafael Romo.

De Leuvenaars nemen de wedstrijd heel ernstig. Zij gingen tweemaal trainen op het veld van KVK Tienen omdat het kunstgrasveld daar dezelfde structuur heeft als dat in Knokke. En zij analyseerden drie recente wedstrijden van FC Knokke.

“Zo lang mogelijk overleven in de beker betekent voor OHL als club extra prestige, voor de fans is dat iets om naar uit te kijken, en ook voor de ruime spelerskern is het een goede zaak, want zo zijn er méér wedstrijden waarin méér jongens speelgelegenheid kunnen krijgen”, zegt Rafael Romo (30).

“Ja, maar ik ga zondag niet experimenteren”, zegt Marc Brys.”Knokke is een prima ploeg die twee jaar geleden nog Standard op Sclessin uit de beker te wipte. Ik ga de best mogelijke ploeg opstellen. Alleen spelers van wie de clubdokter vindt dat zij beter niet aantreden, laat ik thuis.”

Hoe dan ook moet mist Brys Malinov, Bese, Keet en Eppiah wegens interlandverplichtingen. Schuermans, Aguemon, Ouedraogo en Kehli zijn nog out met blessures. Voor Osabutey komt de match allicht te vroeg. Van de jongste drie nieuwkomers zal de Tsjechische centrale verdediger Jemelec allicht starten. Afwachten of dat ook voor De Norre en de Jordaniër Tamari zo zal zijn. Verwacht wordt dat Thibault Vlietinck, die zijn eerste voetbalstappen zette bij FC Knokke, speelminuten zal krijgen.

“OHL is een heerlijke club”

In het doel wordt het kiezen tussen Romo en de pas van een blessure herstelde Leicester-huurling Iversen. “Wie de coach ook kiest, ik zal er mij bij neerleggen”, zegt de Venezolaan, die bij Beerschot in het seizoen 2017-18 schitterde met Brys als coach. “Ik ben blij dat ik na een jaar Cyprus (Apoel Nicocia) en een jaar Denemarken (Silkeborg) weer in België kan voetballen. Ik was rond met een Poolse ploeg die de Europa League speelt en ik stond vertrekkensklaar, toen OHL aanklopte. Ik aarzelde niet. Ook al omdat mijn vrouw en mijn twee dochtertjes zich prima voelen in België. En OHL is een heerlijke, ambitieuze club”.

“Ik heb nu de jongste drie wedstrijden gespeeld. Maar Daniel Iversen is een sterke concurrent, een prima keeper en een goede collega ook. Voor elke positie heeft OHL twee sterke spelers. Een goede zaak, want concurrentie maakt je altijd sterker. En Marc Brys is een eerlijke coach die altijd in eer en geweten zijn start-elftal op papier zal zetten.”