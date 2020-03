Race tegen de klok, maar 150 Belgen zijn terug uit Senegal: “Opluchting en veel blije gezichten” EDLL/WHW

19 maart 2020

13u00 6 Leuven De 150 Belgen die gisteren nog vastzaten in Senegal zijn veilig geland op Belgische bodem. Onder hen ook Leuvenaar Maxim Janssens (30): “Veel opluchting en blije gezichten”, klinkt het.

Zo’n 150 Belgen zaten gisterenavond nog vast in Dakar (Senegal) door het coronavirus. Onder hen ook Leuvenaar Maxim Janssens (30), die op expat-misse was in Senegal. Hij en de andere landgenoten hadden een vliegtuigticket geboekt voor afgelopen maandag, maar twee dagen op rij werd hun vlucht geschrapt.

Gisterenavond om 22u15 stond er voor de derde keer een nieuwe vlucht gepland. Het werd een race tegen de klok voor onze landgenoten, want vanaf woensdag middernacht zijn de grenzen in Senegal voor Europeanen gesloten. De uitdrukking derde keer, goede keer, klopt in dit geval. Net voor middernacht is het vliegtuig kunnen opstijgen naar België. De 150 Belgen, waaronder de Leuvenaar, zijn sinds vanmorgen veilig en wel terug op Belgische bodem. “Veel opluchting en blije gezichten bij de passagiers. Al blijft het een wrang gevoel. Gisterenavond heeft Brussels Airlines trouwens nog een briefje uitgedeeld om te melden dat de vlucht van maandag uitgesteld was naar vandaag omwille van ‘bird strike’. Daar komen ze nu mee af...48 uur later”, aldus Maxim.

Brussels Airlines had de oorzaak eerder geweten aan het coronavirus, terwijl de landgenoten via niet-officiële kanalen al vernomen hadden dat het om een technisch probleem ging. Als het vliegtuig gisteren niet was opgestegen, dreigden de Belgen voor minstens een maand vast te zitten in Senegal.