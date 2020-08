Raamtekeningen vrolijken Anderhalvemetersessies in Tweebronnen op JSL

15 augustus 2020

12u13 2 Leuven Naar aanleiding van de Leuvense Anderhalvemetersessies van 30CC op de binnenkoer van Tweebronnen, sloegen de bib Leuven en het Stadsarchief de handen in elkaar om de cultuurbeleving op het binnenplein op te vrolijken. Illustrator Bart Schoofs versierde twee van de drie gevels met grappige raamtekeningen. Bovendien krijgt iedereen die een ticket kocht voor een voorstelling er nog een leuke attentie bovenop.

Wie donderdag naar de eerste Anderhalvemetersessie in Tweebronnen ging, kon op vele manieren genieten op de gezellig aangeklede binnenkoer, de voormalige speelplaats van de Technische School van architect Henry van de Velde. Er was niet alleen een concert te beluisteren, ook visueel is de plek boeiend. Want de bib van Leuven en het Stadsarchief vroegen striptekenaar Bart Schoofs om de ramen te versieren met raamtekeningen die iets vertellen over deze twee hoofdbewoners van Tweebronnen. “Op de ene gevel tekende ik tientallen kleine archiefdozen, afgewisseld met grappige associaties die mensen maken met het Stadsarchief”, legt Schoofs uit. “Op de andere gevel koos ik voor een stripverhaalstijl om de kijkers duidelijk te maken waar de bib voor staat”.

Schepen Denise Vandevoort vult enthousiast aan: “Om het publiek te verwennen, krijgt iedereen die een ticket kocht een unieke draagtas met tekeningen van Bart Schoofs. Daarin vind je leuke postkaartjes van de bib en het Stadsarchief, die je naar vrienden en familie kunt sturen. Met een uitnodiging voor de Anderhalvemetersessies, vanzelfsprekend.”

Meer info over de Anderhalvemetersessies en Amateurama in Tweebronnen van 13 augustus tot 8 september 2020 vind je hier.