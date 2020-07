Raamtekeningen brengen Leuvense podiumartiesten en literaire helden in beeld Joris Smets

10 juli 2020

15u49 0 Leuven Cultuurhuis 30CC brengt zesentwintig Leuvense podiumartiesten en literaire helden in beeld met raamtekeningen. Deze zomer kunnen fietsers en wandelaars de vele talenten achter deze gevels ontdekken met een zelf uit te stippelen parcours. “We hebben een heel actieve gemeenschap van geëngageerde kunstenaars in Leuven en met deze artistieke ontdekkingstocht zetten we ze letterlijk en figuurlijk op de kaart”, zegt schepen van cultuur Denise Vandevoort.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor artiesten en daarom wil 30CC hen zo veel mogelijk in de aandacht brengen. Een raamtekening schetst telkens het portret en het talent van de Leuvense podiumartiest of literaire held die er woont. Deze artiesten stonden het voorbije jaar op de podia van 30CC of staan er binnenkort geprogrammeerd.

“Zo staat in deelgemeente Kessel-Lo het duo achter There There Company afgebeeld als de kronkelende acrobaten in hun laatste voorstelling”, zegt Denise Vandevoort. “Cartoonist Bart Schoofs leefde zich dan weer uit op de ruit van sopraan Noémie Schellens in Wijgmaal. Het nummer Hey Marie van Lenny & de Wespen werd verbeeld op het raam van Lennaert Maes in Heverlee.”

Creatieve gemeenschap

Dankzij een QR-code bij elke raamtekening komen de nieuwsgierigen meer te weten over de artiest achter de gevel. Ze kunnen een werk bekijken of beluisteren en krijgen een inkijk in de toekomstplannen van de kunstenaar. Alle raamtekeningen zijn te vinden via een online kaart waarmee wandelaars en fietsers hun eigen route uitstippelen en volledig de regie in eigen handen nemen.

“Met Artiest in Beeld maakt ons stedelijk cultuurhuis de creativiteit en artiestengemeenschap in onze stad zichtbaar”, zegt schepen van cultuur Denise Vandevoort. “We hebben een heel actieve gemeenschap van geëngageerde kunstenaars in Leuven en met deze artistieke ontdekkingstocht zetten we ze letterlijk en figuurlijk op de kaart.”

De tekeningen zijn gemaakt door verschillende beeldende kunstenaars en zijn nog de hele zomer in Leuven te ontdekken.