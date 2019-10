Raad van bestuur LKSD wil fusieproject Perron 3000 niet opgeven Bart Mertens

24 oktober 2019

14u56 3 Leuven De raad van bestuur van de Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD) is niet van plan om fusieproject Perron 3000 op te bergen. Gisteren trokken leerkrachten en leerlingen nog massaal de straten van Leuven op om te protesteren tegen een brede eerstegraadsschool waarin het Paridaensinstituut, het Heilige-Drievuldigheidscollege en het Sint- Pieterscollege worden betrokken.

Ondanks het massale protest en een betoging door de Leuvense straten van leerkrachten en leerlingen lijkt de kans bijzonder klein dat fusieproject Perron 3000 in de vuilnisbak zal belanden. Dat blijkt uit een interview met directeur Frank Baeyens van het Heilige Drievuldigheidscollege op de regionale televisie. “We hebben zelf jarenlang om de moeilijkheden in het Leuvens onderwijs gedraaid en we kwamen tot de conclusie dat we het zo moeten doen als we ons eigenbelang willen overstijgen. Als men nu aangeeft dat er geen bereidheid is om het eigenbelang te overstijgen en de problemen dus niet wil aanpakken dan zitten we met een fundamenteel probleem”, klinkt het.

Betoging

Of met andere woorden: er is geen bereidheid om de plannen voor Perron 3000 ingrijpend te wijzigen, laat staan om de geplande scholenfusie af te voeren zoals de betogers gisteren nog eisten tijdens hun manifestatie. Al sinds eind september veroorzaakt de oprichting van een brede eerstegraadsschool onder de noemer Perron 3000 ophef in het Leuvense katholieke onderwijs. Bij de fusie zouden het Paridaensinstituut, het Heilige-Drievuldigheidscollege en het Sint- Pieterscollege maar ook andere scholen werden door de raad van bestuur opgeroepen zich aan te sluiten bij het nieuwe onderwijsproject dat van start zou gaan in september 2021. Conclusie? De raad van bestuur van LKSD heeft het vaste voornemen om Perron 3000 uit te rollen.

Definitieve beslissing

In januari 2020 zou de definitieve beslissing worden genomen na de adviesperiode waarin ouders, leerkrachten en leerlingen een niet bindend advies mogen uitspreken. In heel wat andere steden en gemeenten kregen gelijkaardige fusieplannen ook al tegenwind. In Roeselare, Veurne, De Panne, Bilzen en Merksem kwam de geplande fusie er niet na protest en in Oostende en Vilvoorde werd een geplande fusie teruggeschroefd. In Pelt tot slot vechten leerkrachten, leerlingen en ouders net zoals in Leuven tegen de geplande fusie. “We blijven doorgaan tot Perron 3000 is afgevoerd”, laat Ingeborg Verheyden, leerkracht in het Sint-Pieterscollege nogmaals optekenen. “We roepen de raad van bestuur op om samen met directies, leerkrachten, leerlingen en ouders op een constructieve manier naar oplossingen te zoeken voor de uitdagingen in het Leuvense onderwijs.”