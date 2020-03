PVDA wil Leuvens noodfonds: “Sterkste schouders moeten zwaarste lasten dragen” Bart Mertens

16u30 0 Leuven PVDA Leuven is tevreden met de aanpak van het stadsbestuur van de corona-epidemie maar vreest wel dat de kleinste schouders het zwaarste financiële gewicht zullen moeten dragen. De oppositiepartij pleit daarom voor een Leuvens noodfonds. “De kosten van de crisis mogen niet bij de zwaksten terecht komen”, zegt Line De Witte.

PVDA Leuven pleit voor de oprichting van een Leuvens noodfonds voor de strijd tegen de financiële gevolgen van de coronacrisis. De kosten van de crisis mogen volgens de linkse oppositiepartij niet op de werkende bevolking worden afgewenteld. “Het is belangrijk dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen”, zegt Line De Witte. “We steunen ten volle alle positieve maatregelen van dit stadsbestuur ter bestrijding van dit virus maar daarnaast willen we ook enkele constructieve voorstellen doen. De grote bijdrage moet er komen via een oppervlaktetaks en drijfkrachttaks op grote bedrijven op het Leuvense grondgebied zoals AB Inbev, KBC en Imec. Zo een bijdrage bestaat vandaag al in 10 van de 12 centrumsteden en zou in Leuven naar schatting maar liefst 5 miljoen euro kunnen opbrengen. Daarnaast vraagt de PVDA ook een symbolische bijdrage van de gemeenteraadsleden zelf. De commissievergaderingen verlopen omwille van het besmettingsgevaar via e-mail maar bepaalde gemeenteraadsleden lijken daarvan gebruik te maken om zich plots op elke commissie in te tekenen en een vergoeding te ontvangen. Daarom stelt de PVDA voor om die vergoedingen in deze uitzonderlijke situatie door te storten naar het noodfonds.”