PVDA vraagt uitstel voor Leuvenaars die op straat dreigen te staan Bart Mertens

30 juli 2020

13u30 2 Leuven Oppositiepartij PVDA vraagt dat het stadsbestuur ingrijpt tegen de dreigende uithuiszetting van vier Leuvenaars. “De bewoners kregen 6 maanden de tijd om een nieuwe woning te vinden, maar omwille van het coronavirus konden ze drie maanden lang geen enkele afspraak maken. Wij vragen drie maanden uitstel”, legt PVDA-gemeenteraadslid Line De Witte uit.

Het gaat concreet om vier bewoners van een gebouw in de Mechelsestraat dat werd verkocht aan projectontwikkelaar Colsimo. Colsimo wil het gebouw afbreken om er woningen te ontwikkelen en kreeg daarvoor een vergunning van de stad Leuven. De bewoners dienden al een verzoek tot uitstel in bij de huurdersbond maar officieel is alles wettelijk verlopen. De bewoners namen ook contact op met de Vlaamse ombudsman die een verzoekschrift tot uitstel opstelde, maar dat leidde niet tot resultaat tot op heden. Ook schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) werd al aangesproken en zij verwees de bewoners door naar het Woonanker. Die dienst helpt maatschappelijk kwetsbare mensen met hun zoektocht naar een woning.

Wachtlijst

Bijkomend vraagt PVDA Leuven nu aan de stad Leuven om tussenbeide te komen zodat er drie maanden extra uitstel wordt verleend aan de bewoners die door de corona-epidemie drie maanden lang hun zoektocht naar een nieuw onderkomen moesten staken.

“De werknemers van het Woonanker doen hard hun best maar ze kunnen niet toveren wat er niet is. Het probleem is dat er te weinig betaalbare woningen zijn om op zo’n korte termijn iets te vinden”, zegt gemeenteraadslid Line De Witte van PVDA. “De stad Leuven zou extra tijd kunnen leveren door bijvoorbeeld met een burgemeestersbesluit de afbraak uit te stellen. De bewoners van het pand in de Mechelsestraat staan op de wachtlijst voor een sociale woning, maar voor alleenstaanden is het zeker tien jaar wachten in Leuven. De voorbije twee jaar zijn er geen sociale woningen bijgekomen en ondertussen blijft de wachtlijst groeien. Zolang het stadsbestuur weigert om zelf woningen op te kopen, gaan grote projectontwikkelaars ermee lopen. De toename aan dure luxewoningen loopt gelijk met de groeiende wachtlijst voor sociale woningen. Voor mensen met minder geld is in zo’n stad geen plaats, want op een wachtlijst kan je helaas niet wonen.”