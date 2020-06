PVDA tevreden, N-VA en CD&V willen beeld Leopold II alsnog plek geven in Leuven: “Door het weg te moffelen wis je de geschiedenis niet uit” Joris Smets

27 juni 2020

12u37 2 Leuven Gisteren besliste het gemeentebestuur van Leuven om Gisteren besliste het gemeentebestuur van Leuven om het beeld van Leopold II weg te halen uit de nis van het stadhuis.“We dragen zorg voor ons verleden en ons erfgoed, maar zien het graag in het juiste perspectief”, klonk het. Het beeld zal bewaard worden in het stadhuis. CD&V wil nu het beeld van de tweede koning der Belgen, die van 1885 tot 1908 een persoonlijk schrikbewind voerde in de Onafhankelijke Congostaat (nu Democratische Republiek Congo), alsnog een plek geven in de stad en voorzien van de nodige context. N-VA wil het beeld op zijn huidige plaats omdraaien en zo iedereen er attent op maken dat er uitleg over de wandaden van de vorst vereist is.

Het debat over het beeld van Leopold II in de nis van het stadhuis is sinds gisteren weer actueler dan ooit. Toen besliste het gemeentebestuur om het beeld van de tweede koning der Belgen weg te halen en een plaats te geven in het stadhuis. De 23-jaar durende heerschappij van de stichter-eigenaar van de Onafhankelijke Congostaat werd gekenmerkt door talrijk gedocumenteerde wreedheden waaronder verminkingen, gijzelingen en hongersnood. “In Leuven zijn verbondenheid en respect voor elkaars gevoeligheden belangrijke waarden. Het beeld weghalen en het binnen opbergen vinden we een gepaste actie om dat te onderstrepen”, zei burgemeester Mohamed Ridouani. De PVDA, die in 2018 al een voorstel indiende om het beeld weg te halen, stemt zich tevreden. CD&V en N-VA voorzien het beeld liever in de stad zelf van een andere context.

We willen het beeld niet verbannen tot een kelder, zodat Leopold II verder helemaal doodgezwegen wordt. Het beeld kan een essentieel artefact zijn om deze pijnlijke episode in onze geschiedenis verder te vertellen en er lessen uit te trekken Liesbeth Vandermeeren

CD&V: “Beeld plaats geven in de stad en voorzien van de nodige context”

CD&V Leuven wil heel graag het voortouw nemen om van Leuven een stad te maken zonder racisme, maar wil daarbij de geschiedenis niet uit de weggaan. “Ons doel is een stad maken waar elke Leuvenaar zich thuis voelt. De huidige discussies over zwarte piet, Uncle Ben’s maar vooral over Leopold II herinneren ons eraan dat dit een constante oefening is in overleg en wederzijds begrip”, zegt Liesbeth Vandermeeren, fractieleidster CD&V Leuven. “Na meer dan 100 jaar eerbetoon, groeit het besef dat Leopold II geen prominente plaats op het stadhuis verdient. Goed dat het stadsbestuur het initiatief neemt om zijn standbeeld te verwijderen, maar dat is slechts de eerste stap in de richting van erkenning. We willen het beeld niet verbannen tot een kelder, zodat Leopold II verder helemaal doodgezwegen wordt. Het beeld kan een essentieel artefact zijn om deze pijnlijke episode in onze geschiedenis verder te vertellen en er lessen uit te trekken. “Wij vragen daarom om het beeld alsnog een plek te geven in onze stad en te voorzien van de nodige context, want het thema is relevanter dan ooit.”

Sylvia Kapinga en Ernest Agyepong, CD&V-leden met Afrikaanse roots, getuigen: “racisme bestaat, maar er is de wil om eraan te werken, de dialoog aan te gaan en oplossingen te zoeken”. Zal het weghalen van dat standbeeld mijn kansen, als zwarte jongen, op school vergroten”, vraagt Ernest Agyepong zich af. “Het verwijderen moet een start zijn van concrete acties over hoe we racisme in onze stad willen tegengaan.”

Sylvia Kapinga benadrukt: “Het beeld van Leopold II staat momenteel nog voor een onmenselijk selectieve weergave van de geschiedenis. Erken het, herschrijf het en leg daarmee de basis voor een écht gelijkwaardige samenleving.”

“Het is nu tijd om van Leuven een stad te maken waar er nu en in de toekomst geen plaats is voor racisme. Laten we daar met z’n allen samen voor gaan”, concludeert Liesbeth Vandermeeren.

Leopold II was een schurk, maar door het beeld weg te moffelen wis je de geschiedenis niet uit Lorin Parys

N-VA: “Er zijn verstandigere opties”

“Leopold II was een schurk, niet alleen bekeken met de bril van vandaag maar ook met die van toen”, stelt N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys. “De slachtoffers van het kolonialisme zijn ons nog nabij. Wij zouden het beeld - dat vandaag bijna niemand kan aanwijzen op de gevel van het stadhuis - gewoon omgedraaid hebben. Dat zou iedereen attent gemaakt hebben op het feit dat er uitleg over de wandaden van deze vorst vereist is. Door het weg te moffelen wis je de geschiedenis niet uit. En dreig je al snel in een straatje zonder einde terecht te komen. Wij vinden dus dat er verstandigere opties waren om te leren uit het verleden.”

In een samenleving waar structureel racisme nog alomtegenwoordig is volstaat het niet om niet racistisch te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur om antiracistisch op te treden. Line De Witte

PVDA

PVDA gemeenteraadslid Line De Witte diende begin deze maand een voorstel in om het standbeeld van Leopold II van het stadhuis te verwijderen. Het voorstel zou besproken worden op de komende gemeenteraad, maar gisteren kondigde het stadsbestuur al aan dat het standbeeld zal worden verwijderd. De Witte reageert dan ook tevreden. “In een samenleving waar structureel racisme nog alomtegenwoordig is volstaat het niet om niet racistisch te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur om antiracistisch op te treden. Dat Leopold II, 60 jaar na de onafhankelijkheid, vandaag eindelijk van zijn voetstuk wordt gehaald, is een stap in de goede richting.”

Tenslotte stelt PVDA Leuven nog voor om het standbeeld van Leopold II te vervangen een kunstwerk of standbeeld dat ons herinnert aan de andere kant van de kolonisatie. “Te lang hebben wij de geschiedenis geleerd van de kolonisatoren. Nu is het tijd voor de geschiedenis van de dekolonisatie”, legt De Witte uit. “Het is tijd om niet de kolonialen, maar de strijders voor vrijheid, de strijders tegen onrecht op de voorgrond te brengen. Als ik de geschiedenis van WOII wil brengen naar mijn leerlingen, dan heb ik daar geen standbeeld van Hitler voor nodig, dan neem ik hen mee naar het fort van Breendonk”, besluit het gemeenteraadslid.