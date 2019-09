PVDA protesteert tegen luxewoningen aan The View ADPW

20 september 2019

De Leuvense PVDA-afdeling voerde vrijdagvoormiddag actie aan The View. Daar komt een nieuw project van 160 luxewoningen.

“Zestien van die woningen zijn stadswoningen, bedoeld voor mensen die te veel verdienen voor een sociale koopwoning, maar moeilijk een woning vinden op de vrije markt. De prijzen van deze woningen variëren tussen 276.153 euro (80 m², één slaapkamer) en 370.689 euro (108 m², twee slaapkamers). Beweren dat je met deze stadswoningen ook maar iets van de wooncrisis aanpakt is een regelrechte leugen” vindt Line De Witte, gemeenteraadslid voor PVDA. “370.000 euro voor een appartement met twee slaapkamers? Dat is veel te veel voor gewone mensen. Groen beloofde tijdens de verkiezingscampagne een breuk met het vorige bestuur, projectontwikkelaars zouden minder macht krijgen, maar daar komt voorlopig niets van in huis.”

PVDA Leuven vindt dat de stad het heft in handen moet nemen en het woonbeleid moet overnemen van de projectontwikkelaars. “In plaats van een nieuw complex met luxewoningen, zouden er in dit gebouw 1/3 sociale woningen en 2/3 betaalbare woningen moeten komen. En de stad doet dat best zelf, in plaats van alles over te laten aan projectontwikkelaars.” stelt De Witte. “Het is niet de markt die moet bepalen wat betaalbaar is of niet. Het stadsbestuur kan dat zelf doen, maar weigert net als het vorige bestuur die verantwoordelijkheid op te nemen”, klinkt het. Volgens PVDA zet het bestuur zo de trend voort om van Leuven een elitaire stad te maken, enkel voor de zogeheten ‘lucky few’, maar onbetaalbaar voor de meeste mensen.

“Er staan op dit moment 5.258 wachtenden op de wachtlijst voor een sociale woning, dat zijn er 2.002 meer dan vijf jaar geleden. De woningprijzen blijven maar stijgen, jonge gezinnen verlaten de stad omdat het te duur is en huisjesmelkers verhuren wat ze maar willen aan torenhoge prijzen. De wooncrisis wordt alleen maar erger, en het stadsbestuur is niet ambitieus genoeg om daar iets aan te veranderen”, meent De Witte.

“Wij willen dat het stadsbestuur haar ambities waarmaakt en de macht van projectontwikkelaars aan banden legt zoals naar voren werd geschoven tijdens de verkiezingscampagne. De stad moet beginnen met een plan op lange termijn, waar ze zelf meer gronden en panden opkoopt om zo het woonbeleid te bepalen zoals in Wenen. We moeten de stad veroveren op de projectontwikkelaars die Leuven volbouwen met luxewoningen”, besluit De Witte.