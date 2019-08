PVDA over Benedenstadparking: “Vergroting van het park is bedrog!” Bart Mertens

26 augustus 2019

16u32 1 Leuven PVDA Leuven heeft slechts één boodschap aan het stadsbestuur als het over de Benedenstadparking gaat: afvoeren! Line De Witte haalt aan dat een centrumparking anno 2019 compleet achterhaald is en dat de bewoners worden vergeten.

“PVDA is de enige partij die een nieuwe centrumparking echt in vraag stelt”, laat gemeenteraadslid Line De Witte optekenen. “De andere partijen reageren eerder over punten en komma’s maar volgens ons is een centrumparking in deze tijden achterhaald. De stad zet in op de verbinding met parking Vaartkom en zo komen er 1.000 ongebruikte plaatsen bij. Er is dus geen nood om die 219 geschrapte bezoekersplaatsen te vervangen want die zijn al vervangen door parking Vaartkom.”

Er is eenzijdig ingezet op een studie met slechts één doel: een parking op het terrein van InterLeuven Line De Witte, gemeenteraadslid PVDA

Line De Witte meent ook dat het stadsbestuur de bewoners van de benedenstad vergeet in het bredere verhaal. “Kort gesteld vinden wij dat het hele plan kadert in de visie om van Leuven een prestigestad te maken die zoveel mogelijk bezoekers aantrekt maar haar bewoners vergeet. Er is eenzijdig ingezet op een studie met slechts één doel: een parking op het terrein van InterLeuven. Het plan van de parking lag op voorhand vast en nu worden er redenen gezocht om die te realiseren. Wij vinden dat het hele plan om de Vismarkt autovrij te maken samen met de bewoners moet ingevuld worden om zo te komen tot alternatieven voor de bewonersplaatsen. Tot slot ook nog een bedenking over de aangekondigde uitbreiding van het Bruulpark. Er zullen geen ‘waardevolle’ bomen sneuvelen maar er sneuvelen dus wel bomen en het park wordt aangevuld met een daktuin of met onverharde parkeerplaatsen. Dat is geen vergroting van het park, dat is bedrog.”