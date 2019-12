PVDA organiseert Camping Lolanden. “We zitten met een diepe wooncrisis”, zegt Line De Witte Bart Mertens

22 december 2019

20u00 0 Leuven PVDA Leuven zakte zondag af naar wijk Lolanden in Kessel-Lo om de bewoners een hart onder de riem steken. Momenteel wonen er nog een dertigtal huurders van Camelot Europe in onbewoonbaar verklaarde woningen. “De aandacht van de pers was ook niet genoeg voor het stadsbestuur om tot actie over te gaan. Actie is dus broodnodig”, aldus Line De Witte.

De woningen in kwestie zijn van Dijledal en kwamen in 2018 leeg te staan omdat ze in slechte staat zijn. Het beheer van de woningen werd tijdelijk overgelaten aan bedrijf Camelot Europe en op die manier kwamen er een vijftigtal bewoners in de woningen terecht. De stad Leuven verklaarde de woningen onbewoonbaar en schakelde CAW en OCMW in om de bewoners te helpen een andere woning te vinden op de private huurmarkt. Weinig resultaat tot op heden want er wonen nog steeds een dertigtal mensen in de appartementen. Reden genoeg voor PVDA Leuven om naar Lolanden af te zakken om de bewoners een hart onder de riem te steken.

Als er aan dit tempo verder gebouwd wordt, duurt het nog 72 jaar vooraleer de wachtlijst is weggewerkt Line De Witte, gemeenteraadslid PVDA

“De wooncrisis in Leuven maakt dat er geen betaalbare woningen op korte termijn kúnnen gevonden worden”, zegt gemeenteraadslid Line De Witte. “Het stadsbestuur pakt nu uit met het feit dat er 618 nieuwe sociale woningen bijkomen. Als er aan dit tempo verder gebouwd wordt, duurt het nog 72 jaar vooraleer de wachtlijst is weggewerkt. Er staan geen 618 maar 5.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Dit stadsbestuur pakt uit met cijfers waar ze zich om zou moeten schamen en niet pronken. Die wooncrisis zien we heel duidelijk hier in Lolanden. Voor deze mensen moeten er nu oplossingen komen om de winter te overbruggen. Wij hebben twee heel concrete voorstellen. Zeg het contract op met Camelot Europe en geef het beheer in handen van een sociale organisatie. In sneltempo noodwoningen voorzien is ook een optie en dat kan door de Scheutsite sneller beschikbaar te stellen dan gepland. Het enige realisme dat je op dit moment als stad aan de dag kan leggen, is alles doen wat je kan.”