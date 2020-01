PVDA Leuven wil verhoging huurprijs sociale woningen verwerpen: “Voor een minister is 300 euro misschien niet veel” Bart Mertens

26 januari 2020

07u00 14 Leuven PVDA Leuven dient op de gemeenteraad van maandagavond een voorstel in om de prijsverhoging van sociale woningen te verwerpen. “Dat is in de eerste plaats symbolisch maar de stad Leuven kan de Vlaamse overheid wel een signaal geven. De impact is niet te onderschatten”, zegt gemeenteraadslid Line De Witte.

De Vlaamse regering besliste om de huurprijzen van sociale woningen te verhogen. Line De Witte van PVDA Leuven zal daarom op de gemeenteraad een motie indienen waarin ze voorstelt om als vertegenwoordigers van de Leuvenaars deze beslissing te verwerpen. Eerder werd in Schelle al zo’n resolutie goedgekeurd. “Ik bracht dit gegeven al op de commissie en kreeg verrassend weinig bijval”, zegt Line De Witte. “Nu zie ik dat de meerderheidspartijen zelf ook een motie hebben ingediend in navolging op de onze. Daarin verwerpen ze de beslissing niet maar doen ze een paar milde aanbevelingen en suggesties. Wij denken dat ze de ernst van de situatie onvoldoende inschatten.”

600 gezinnen

Volgens sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal zullen 600 gezinnen meer moeten betalen in Leuven. Voor het merendeel gaat het over een stijging van 25 tot 100 euro maar in een vijftigtal gevallen zou het gaan om 300 euro of zelfs meer. “De impact is niet te onderschatten”, stelt Line De Witte. “Voor een minister is 300 euro meer misschien niet veel maar voor de inwoners van sociale woningen die door de maatregel getroffen worden, is het een ander verhaal. Een lopend contract aanpassen op de private huurmarkt is onmogelijk maar in de sociale huisvesting mag blijkbaar alles.”

De prijsverhoging heeft onder meer te maken met de manier waarop de marktwaarde van de woning wordt berekend. “Een voorbeeld: hoe hoger je woont in de torens van Sint-Maartensdal, hoe hoger de marktwaarde. Maar mensen kiezen hun verdieping zelf niet en huren geen sociale woning om van het uitzicht te genieten”, aldus Line De Witte. Een tweede factor is de energiecorrectie en daar is volgens De Witte niets correct aan. “Mensen hebben jarenlang te veel moeten betalen omdat hun sociale woning niet geïsoleerd was”, klinkt het. “Nu is daar eindelijk verandering in gekomen, moeten ze meer betalen omdat hun woning energiezuinig is. Dat is toch te zot voor woorden. En dan zijn er nog de verhalen van mensen die een uitkering nodig hebben omdat ze een beperking hebben en dat geld nu moeten gebruiken om meer huur te betalen. Dat is er ver over.”

Deze beslissing van de Vlaamse regering dreigt de wooncrisis in Leuven nog verder te verdiepen Line De Witte, gemeenteraadslid PVDA

Duurste stad

Uit recente cijfers bleek dat Leuven de voorbije vijftien jaar de duurste centrumstad van Vlaanderen is en dat leidde tot een wooncrisis in de universiteitsstad. PVDA Leuven vindt dat de stad Leuven alles in het werk moet stellen om de stad opnieuw betaalbaar te maken voor iedereen maar ziet ook een verantwoordelijkheid weggelegd voor de hogere politieke niveaus. “Deze beslissing van de Vlaamse regering dreigt die crisis nog verder te verdiepen. Daarom is het belangrijk dat we met de gemeenteraad van Leuven een duidelijk signaal geven. Concreet zou dat inhouden dat de stad aandringt bij de minister om deze maatregel in te trekken. PVDA Leuven rekent expliciet op de gemeenteraadsleden van meerderheidspartijen Groen en s.pa om dit voorstel goed te keuren”, besluit Line De Witte van PVDA Leuven.