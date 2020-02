PVDA Leuven wil meer en latere bussen naar Wijgmaal Bart Mertens

14 februari 2020

10u00 0 Leuven Meer en latere bussen naar deelgemeente Wijgmaal…Dat is de eis van oppositiepartij PVDA. “In een stad die klimaatneutraal wil worden, zijn mensen genoodzaakt om de auto te nemen omdat ze anders niet thuis of op hun werk geraken”, stelt gemeenteraadslid Line De Witte.

Moeten er meer bussen rijden tussen Leuven en deelgemeente Wijgmaal? En moeten die bussen op latere uren rijden? Die twee vragen legt PVDA Leuven op de tafel van het stadsbestuur en de oppositie geeft meteen het antwoord mee: ja. Eerder overhandigde PVDA Leuven al meer dan 380 handtekeningen met dezelfde eisen aan het Leuvense schepencollege. Toen liet het stadsbestuur weten dat er in 2021 een nieuw stadsnet wordt opgestart dat mogelijk uitzicht zou bieden op busverbindingen tussen Leuven en Wijgmaal tot middernacht op weekdagen. Het stadsbestuur drukte ook de hoop uit dat de Vlaamse regering meer zou investeren in De Lijn.

De bediening op zondag verbeteren, wordt niet als prioritair beschouwd Line De Witte, gemeenteraadslid PVDA

Voor Line De Witte van PVDA is dat onvoldoende want de inwoners van Wijgmaal blijven ondertussen letterlijk in de kou staan aan de buhaltes. “De bediening op zondag verbeteren, wordt niet als prioritair beschouwd. In een stad die klimaatneutraal wil worden, zijn mensen genoodzaakt om de auto te nemen omdat ze anders niet thuis of op hun werk geraken. Vandaag komt de stad al voor 65.000 euro per jaar tussen om de dienstregeling in de Spaanse Kroon te behoude. Die inspanning moet ook mogelijk zijn voor de inwoners van Wijgmaal die om een oplossing vragen.”

Liften

Het feit dat er eensgezindheid bestaat tussen meerderheid en oppositie over de noodzaak van meer investeringen in openbaar vervoer stemt PVDA Leuven wel hoopvol. “Voor zover het stadsbestuur zich verzet tegen de afbraak van het openbaar vervoer door de Vlaamse Regering -die hier inderdaad de grootste verantwoordelijkheid in draagt- zal ze in PVDA uiteraard een bondgenoot vinden”, verzekert gemeenteraadslid Line De Witte. Om hun boodschap kracht bij te zetten, verzamelen de leden van PVDA zondag om 15 uur aan bushalte Vaartvest in Leuven. “We gaan liften naar Wijgmaal bij gebrek aan een alternatief. Hopelijk kan deze actie tot verbeteringen leiden”, besluit Line De Witte.