PVDA Leuven wil dat de sterkste schouders de coronafactuur betalen: “Solidariteitsbelasting voor grote bedrijven” Bart Mertens

30 juni 2020

15u34 1 Leuven PVDA Leuven laat er geen twijfel over bestaan wie moet opdraaien voor de Leuvense coronafactuur: de grote bedrijven. “We scharen ons achter het Leuvense steunplan maar stuur de factuur niet naar de werkende mensen. Wij stellen een ‘sterkeschouderstaks’ voor in de vorm van een solidariteitsbelasting voor grote bedrijven op Leuvens grondgebied”, zegt gemeenteraadslid Line De Witte (PVDA).

Het Leuvense stadsbestuur trekt alle registers open om alle getroffen sectoren te ondersteunen, tijdens en na de coronacrisis. Zowel de meerderheid als de oppositie kan zich vinden in het Leuvense relanceplan maar over wie de factuur zal betalen, bestaat wel nog discussie. PVDA Leuven vreest dat de factuur zal worden doorgeschoven naar de gewone werkende mensen. “Ik stel me één grote vraag: wie zal de maatregelen betalen? Is dat het zorgpersoneel of halen we het bij de allerrijksten?”, laat Line De Witte van PVDA optekenen. “Wij stellen voor dat er een ‘sterksteschouderstaks’ komt voor grote bedrijven in Leuven. Eerder dienden we al een voorstel in om een belasting te heffen op de oppervlakte en drijfkracht van grote bedrijven zoals AB Inbev, KBC en Imec. Zo’n bijdrage bestaat vandaag al in 10 van de 12 centrumsteden en zou in Leuven naar schatting liefst 5 miljoen euro kunnen opbrengen.”

Het woord ‘promoten’ komt in het Leuvense coronaplan zes keer vaker voor dan het woord ‘betaalbaar’ Gemeenteraadslid Line De Witte (PVDA Leuven)

PVDA Leuven is ook kritisch voor enkele investeringen in het Leuvense coronaplan. “Er wordt 110.000 euro voorzien om een nieuwe stadsmarketeer aan te nemen en 300.000 euro wordt geïnvesteerd in een communicatiecampagne. Nog eens 250.000 euro wordt vrijgemaakt voor het And&-festival dat de stad moet positioneren en profileren als economische en innovatieve aantrekkingspool. Dat zijn grote sommen die alvast niet meer naar armoedebestrijding of betaalbaar wonen kunnen gaan. Het woord ‘promoten’ komt in het plan zes keer vaker voor dan het woord ‘betaalbaar’”, besluit gemeenteraadslid De Witte.