PVDA Leuven: “We hebben nood aan een stadsbestuur dat verandert wat niet valt te accepteren” Bart Mertens

03 augustus 2020

17u30 0 Leuven Het water blijft erg diep tussen oppositiepartij PVDA en schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen). Naar aanleiding van een actie van PVDA in de Mechelsestraat in Leuven liet de schepen optekenen dat gemeenteraadslid Line De Witte valse informatie verspreidde en De Witte pikt dat niet. “De schepen vergist zich van vijand. In plaats van alles weg te zetten als fake news zou de schepen beter mee zoeken naar een oplossing.”

PVDA Leuven voerde recentelijk actie in de Mechelsestraat in Leuven waar vier bewoners zonder dak boven hun hoofd dreigen te eindigen omdat hun huurcontract in het pand is afgelopen. Schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) toonde begrip en verwees de betrokkenen door naar de bevoegde diensten die hen kunnen helpen om een nieuwe huurwoning te vinden maar voor PVDA Leuven is dat onvoldoende. “De bewoners vragen geen begrip, ze vragen een oplossing”, reageert Line De Witte. “Schepen Corneillie verwees hen door naar de Vlaamse ombudsman. Die stelde ook een verzoek tot uitstel op maar dat werd geweigerd door Colsimo. De schepen stelt ook dat de Leuvense burgemeester geen enkele wettelijke bevoegdheid heeft om via een burgemeestersbesluit uitstel voor de huurders te eisen. Wat de schepen eigenlijk zegt, is dat het stadsbestuur projectontwikkelaars in onze stad gewoon hun gang moet laten gaan. Het kan nochtans anders. De stad moet zelf onderhandelen met projectontwikkelaar Colisme en is het wel degelijk mogelijk om omwille van de huidige gezondheidscrisis de afbraakwerken te laten opschorten. In Antwerpen kan men omwille van gezondheidsredenen een avondklok invoeren maar Leuven zou niets kunnen ondernemen voor mensen die op straat worden gezet. Dat kunnen wij niet accepteren. We hebben geen nood aan politici die accepteren dat ze niets zouden kunnen veranderen. We hebben nood aan een stadsbestuur dat verandert wat niet valt te accepteren.” De reactie van schepen Corneillie bereikte ons tot op heden nog niet maar die volgt ongetwijfeld nog gezien de verwijten in beide richtingen.