PVDA Leuven neemt woonproject ’t Wisselspoor onder vuur: “178.000 euro voor studio van 50m²? Veel te duur” Bart Mertens

03 december 2019

16u37 0 Leuven PVDA Leuven is niet te spreken over de aanpak van de wooncrisis in Leuven. “Betaalbaar wonen is enkel in woorden een prioriteit in de Leuvense meerjarenbegroting”, zegt gemeenteraadslid Line De Witte.

Het Leuvense stadsbestuur lanceerde zopas haar meerjarenbegroting voor de komende zes jaar. PVDA Leuven betreurt het feit dat de plannen tekort schieten om de wooncrisis aan te pakken. Line De Witte: “Men pakt uit met het feit dat er in zes jaar tijd 618 nieuwe sociale woningen zullen bijkomen. Nochtans staan er 5.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Die 618 woningen zijn het absolute minimum dat verplicht wordt door Vlaanderen en ze worden bovendien met Vlaams geld betaald.”

De macht van de projectontwikkelaars wordt niet aan banden gelegd. Er wordt gedweept met prestigeprojecten Line De Witte, gemeenteraadslid PVDA

PVDA vindt het ook frappant dat de grootste hap in het woonbudget lijkt te gaan naar de woningen in project ‘t Wisselspoor. “De prijzen van die woningen gaan van 178.000 euro voor een ministudio van 50m² tot 430.000 euro voor een appartement met 4 slaapkamers. Daar wil de stad 25 miljoen euro in steken. Vergist ze zich niet van prioriteit?”, vraagt Line De Witte zich af. “De macht van de projectontwikkelaars wordt niet aan banden gelegd. Er wordt gedweept met prestigeprojecten zoals Vaartopia, Burenberg en Hertogensite…allemaal dure projecten in handen van projectontwikkelaars. De stad moet het heft zelf in handen durven nemen.”

Positieve punten

Toch ziet PVDA ook positieve zaken in de meerjarenplanning. “Een centraal woonpunt, meer personeel voor controle op huurwoningen, housing first en eigen woningen van AGSL”, zegt Line De Witte. “Er wordt ook werk gemaakt van het omvormen van leegstaande woningen tot sociale woningen via sociaal beheersrecht, iets waar we hard voor hebben gepleit als PVDA. Het stadsbestuur voorziet 100.000 euro per jaar om een tiental woningen om te vormen maar er is een potentieel van meer dan 100 woningen. Dat potentieel moet wel volledig benut worden.”