PVDA Leuven neemt AB InBev in het vizier: “Familie De Spoelberch werkte geen 12.000 levens voor vermogen van 12,5 miljard euro” Bart Mertens

09 september 2020

10u30 0 Leuven PVDA heeft een fietstocht georganiseerd waarmee het wil ijveren voor de invoering van een coronataks voor multimiljonairs. De Leuvense oppositiepartij hield onder andere halt aan de gebouwen van AB InBev. “Het is onaanvaardbaar dat de werkende klasse de miljardenfactuur onder de neus geschoven krijgt”, vindt gemeenteraadslid Line De Witte.

De linkse partij PVDA blijft pleiten voor een coronataks voor multimiljonairs. In Leuven werd dat voorstel nog eens extra in de verf gezet met een fietsactie onder leiding van gemeenteraadslid Line De Witte. “We vragen een eenmalige solidariteitsbijdrage van vijf procent op fortuinen boven drie miljoen euro. Die coronataks kan vijftien miljard euro opbrengen en dat geld is hard nodig om de coronacrisis aan te pakken. Nu wil de regering die miljardenfactuur doorschuiven naar de werkende klasse en dat is onaanvaardbaar. De familie De Spoelberch, een van de eigenaars van AB InBev bezit een vermogen van 12,5 miljard euro. Om dat bedrag bij elkaar te sparen, zou een werknemer van het bedrijf meer dan 550.000 jaar of 12.000 mensenlevens moeten werken. Meneer De Spoelberch kan zeggen dat hij hard werkt, maar niemand werkt 12.000 mensenlevens. Dat fortuin is er dus in de eerste plaats gekomen door anderen voor hem te laten werken.”

Toch blijft de cruciale vraag: wie gaat uiteindelijk de factuur betalen? De middelen moeten wat ons betreft aan de top van de samenleving worden gehaald Line De Witte (PVDA)

Zorgpersoneel

PVDA hield halt aan de gebouwen van AB InBev in Leuven, maar ook KBC krijgt van de linkse oppositiepartij een niet mis te verstane boodschap. Toch had PVDA Leuven ook aandacht voor het zorgpersoneel van UZ Leuven tijdens hun actie. “Onze fietstocht begon aan UZ Leuven om te luisteren naar de noden van het zorgpersoneel”, legt De Witte uit. “Zij zijn de helden die ons tijdens deze crisis recht hebben gehouden en dat mogen we niet vergeten. PVDA put hoop uit de witte woede en de acties die het zorgpersoneel in de zomer heeft gehouden. Onder druk van die mobilisatie heeft de regering broodnodige middelen vrijgemaakt voor de ziekenhuizen. Toch blijft de cruciale vraag: wie gaat uiteindelijk de factuur betalen? De middelen moeten wat ons betreft aan de top van de samenleving worden gehaald.”