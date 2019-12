PVDA deelt kerstballen uit voor minimumpensioen Bart Mertens

21 december 2019

16u30 4 Leuven PVDA Leuven voerde zaterdag actie in Leuven. Een tiental partijleden deelden kerstballen uit aan voorbijgangers om hun eis voor een minimumpensioen kracht bij te zetten. “We kregen veel positieve reacties. Er is geld genoeg in België om mensen die hun leven lang hun best hebben gedaan een deftig pensioen te geven”, zegt gemeenteraadslid Line De Witte.

In heel het land werd op zaterdag 21 december door PVDA actie gevoerd voor een pensioen van 1.500 euro netto. Vorige week diende de partij een burgerwet in met 100.000 handtekeningen uit Wallonië, Brussel en Vlaanderen. Ook in Leuven waren de actievoerders paraat. Ze deelden kerstballen en soep uit aan de mensen. “We willen deze pensioeneis binnenhalen en gaan daarom voor 250.000 handtekeningen”, aldus Line De Witte, gemeenteraadslid in Leuven. “Daarom gaven we de mensen kerstversiering die de wens van 1.500 euro netto pensioen uitdrukt.”

1.240 euro

Momenteel ligt het gemiddelde pensioen in België voor iemand die 40 jaar gewerkt heeft op 1.240 euro. Dat is lager in vergelijking met onze buurlanden. Een minimumpensioen van 1.500 euro zou de staat jaarlijks 2,8 miljard euro kosten en volgens PVDA is dat betaalbaar. “Het geld is er. Wij stellen voor dat 1 miljard wordt gehaald door een miljonairstaks in te voeren en nog een ander miljard door fiscale fraude aan te pakken. Verder kan je nog 1 miljard halen via fatsoenlijke jobs met eerlijke sociale bijdragen”, besluit Line De Witte.