Pv voor dronken fietser KAR

20 oktober 2019

Een dronken fietser heeft zaterdagnacht een proces-verbaal gekregen. De 27-jarige man uit Herent reed zonder fietslicht in de Mechelsestraat in Leuven. Toen een patrouille van de Leuvense politie hem hierop wou wijzen, nam hij de vlucht. De politie reed achter hem aan en maande hem aan om te stoppen. Uiteindelijk werd hij in de Riddersstraat gestopt. Al snel bleek hij ook nog eens onder invloed van alcohol te zijn en er werd proces-verbaal opgesteld.