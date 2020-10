Psychiatrisch Verzorgingstehuis Salvenbos krijgt bezoek van De Bunzboerderij en Het Heilig Hartinstituut: “Therapiedieren zorgen voor verbinding en genegenheid”

Leuven

Tussen 1 en 10 oktober staat het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker. Tijdens deze Tiendaagse willen stad Leuven en heel wat organisaties mensen helpen om de mentale veerkracht te versterken. Eén van de activiteiten in het kader van geestelijke gezondheid vond vandaag plaats in PVT Salvenbos. Daar kwamen de alpaca’s en konijnen van De Bunzboerderij en leerlingen van het Heilig Hartinstituut samen voor een namiddag van kennismaking en verbinding met de bewoners.